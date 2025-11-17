Hiába hívták Magyarországot Ukrajnába, a miniszter kikosarazta az EU-t

Magyarország politikai szinten nem fogja képviseltetni magát az EU-ügyi miniszterek Lvivbe tervezett ülésén – közölte Bóka János a Telex cikke szerint.

Mint írták, az uniós ügyekkel foglalkozó általános Tanács a tervek szerint december 10–11-én is összeülne informálisan az ukrajnai Lvivben. Bár a testület eseménynaptárában ez még nem látszik, de a Tanács soros dán elnökségénél már igen.

A hétfői, hivatalos miniszteri ülésre érkezve Bóka megerősítette, hogy kapott meghívót, már válaszolt is rá. A miniszter szerint ugyanakkor ez az elképzelés ellentétes a politikai és eljárási alapelvekkel, amelyek alapján az elnökségek eddig működtek. Úgy fogalmazott:

„nem látom politikai hozzáadott értékét annak, hogy az elnökség feltételezése szerinti konstruktív vita kialakulhasson a bővítésről úgy, hogy mindezt a tagjelölt ország területén tartjuk.”

A Telex hozzátette, a politikai szint kihagyása nem feltétlenül jelenti, hogy a magyar kormány senkit sem küld az ülésre – azt viszont igen, hogy ha megy is valaki, az a miniszter helyett alacsonyabb rangú képviselő lesz.