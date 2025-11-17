1p
Külpolitika Európai Unió Ukrajna

Hiába hívták Magyarországot Ukrajnába, a miniszter kikosarazta az EU-t

mfor.hu

Nem lesz magyar politikai képviselet.  

Magyarország politikai szinten nem fogja képviseltetni magát az EU-ügyi miniszterek Lvivbe tervezett ülésén – közölte Bóka János a Telex cikke szerint.

Mint írták, az uniós ügyekkel foglalkozó általános Tanács a tervek szerint december 10–11-én is összeülne informálisan az ukrajnai Lvivben. Bár a testület eseménynaptárában ez még nem látszik, de a Tanács soros dán elnökségénél már igen.

A hétfői, hivatalos miniszteri ülésre érkezve Bóka megerősítette, hogy kapott meghívót, már válaszolt is rá. A miniszter szerint ugyanakkor ez az elképzelés ellentétes a politikai és eljárási alapelvekkel, amelyek alapján az elnökségek eddig működtek. Úgy fogalmazott:  

„nem látom politikai hozzáadott értékét annak, hogy az elnökség feltételezése szerinti konstruktív vita kialakulhasson a bővítésről úgy, hogy mindezt a tagjelölt ország területén tartjuk.”

A Telex hozzátette, a politikai szint kihagyása nem feltétlenül jelenti, hogy a magyar kormány senkit sem küld az ülésre – azt viszont igen, hogy ha megy is valaki, az a miniszter helyett alacsonyabb rangú képviselő lesz.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump volt embere egy korrupciós ügybe keveredett ukrán cégnél dolgozik

Trump volt embere egy korrupciós ügybe keveredett ukrán cégnél dolgozik

Új feladat a régi külügyminiszternek.

Donald Tusk szerint szabotázsos robbantás történt Lengyelországban

Donald Tusk szerint szabotázsos robbantás történt Lengyelországban

A cél egy vonat felrobbantása lehetett.

Ki meri Putyinnak megmutatni ezt az adatot?

Ki meri Putyinnak megmutatni ezt az adatot?

Az orosz GDP növekedése 0,6 százalékra lassult a harmadik negyedévben éves szinten a második negyedévi 1,4 százalékról – közölte nem végleges adatként a statisztikai hivatal.

Japánt is lefektették az amerikai védővámok

Japánt is lefektették az amerikai védővámok

A harmadik negyedévben Japán bruttó hazai terméke hat negyedév óta először zsugorodott a hétfőn publikált előzetes adatok szerint.

E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

Az ukrán vezetés azon munkálkodik, hogy egy újabb fogolycserét hajtson végre Oroszországgal, összesen 1200 ukrán hadifogoly szabadon bocsátását kérve.

Orbán Viktor

Orbán Viktor feltűnt a jobboldali német sajtóban is

A miniszterelnök hosszú interjút adott az Axel Springer lapkiadó vállalat erősen jobboldali vezérigazgatójának, Mathias Döpfnernek.

Így válaszol Szijjártó Péter a kínai vízummentesség hosszabbításra

Így válaszol Szijjártó Péter a kínai vízummentesség hosszabbításra

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét.

Visszavonulnak az ukránok, már saját bevallásuk szerint is

Visszavonulnak az ukránok, már saját bevallásuk szerint is

„A katonák életének megóvása érdekében” is szükségessé vált kiadni a parancsot.

Lengyel-magyar: mégis két jó barát lehetünk?

Lengyel-magyar: mégis két jó barát lehetünk?

Ha az elnökön múlik, akkor lehet róla szó..

Az egyik legérzékenyebb pontján érte csapás Oroszországot

Az egyik legérzékenyebb pontján érte csapás Oroszországot

Novorosszijszk kikötője a globális olajkereskedelem szempontjából is fontos: az ukrán hadsereg támadása a világ olajellátásának 2 százalékát érinti.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168