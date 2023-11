Hiába örült Orbán Viktor, nehéz dolga lesz új európai kedvencének

A Geert Wilders vezette Szabadságpárt (PVV) a voksok legkevesebb 25 százalékát szerezte meg a Hollandiában szerdán tartott előrehozott parlamenti választásokon - derül ki a szavazatok 98 százalékos feldolgozottsága mellett közölt részeredményekből, amelyet a Dutch News című angol nyelvű holland hírportál ismertetett csütörtökön reggel.

A Szabadságpárt eszerint megkettőzte támogatását a legutóbbi, 2021-es választási eredményéhez képest, közel 2,5 millió ember szavazott rá.

A párt a jelenlegi állás szerint a 150 képviselői helyből 37-et szerezhet meg, ami több mint kétszerese a jelenlegi 17 mandátumának. Az ezt megelőző választásokon a Szabadságpárt 2017-ben 20, 2012-ben 15, 2010-ben pedig 24 mandátumot szerzett. Wilders pártja a 2006-os választáson debütált, akkor kilenc mandátumot szerzett.

Holland:



Member of Parliament Gert Wilders, pro-Israel and against Muslim immigration, won the election.

And will become the Prime Minister. His office has a flag pic.twitter.com/zD6wU7RduD