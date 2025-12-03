2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Hiába tárgyaltak? Kellemetlen hír jött az ukrajnai békekötésről

mfor.hu

Nem közeledtek az álláspontok.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump amerikai elnök főtárgyalója részvételével tartott ötórás egyeztetés nem hozott áttörést az Ukrajnára vonatkozó békemegállapodásban – írja a BBC.

A Kreml szóvivője „konstruktívnak” nevezte a moszkvai megbeszélést, de hozzátette: a terv egyes elemei továbbra is elfogadhatatlanok Oroszország számára. Amerikai részről Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner vett részt a tárgyalásokon.

Putyin kedden korábban arról beszélt, hogy az Ukrajna és Európa által javasolt módosítások az amerikai támogatású béketervezetre nézve elfogadhatatlanok. Hozzátette: ha Európa „háborúzni akar és háborút indít, mi készen állunk”.

Még mindig több ponton nem értenek egyet

Ukrajna és szövetségesei az elmúlt hetekben folyamatosan lobbiztak az Egyesült Államoknál a béketervezet módosításáért. A tervet, amelyet novemberben szivárogtattak ki a sajtónak, és amelyet sokan Oroszországnak kedvezőnek tartottak, az elmúlt hetekben többször is átdolgozták.

A moszkvai találkozó után a javaslatról Putyin vezető tanácsadója, Jurij Usakov elmondta, a Kreml „egyes pontokkal egyetért… de több dolgot bíráltunk”. Majd hozzátette: „Még nem született kompromisszumos változat… rengeteg munka áll előttünk.”A cikk kiemelte, Moszkva és Kijev között továbbra is alapvető vitás kérdések maradtak, többek között az, hogy Ukrajna átadja-e az általa még mindig ellenőrzött területek egy részét, illetve milyen európai biztonsági garanciák lépnének életbe.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az Európai Unió külpolitikai főképviselője szólalt meg.

Az oroszok bevehették Pokrovszkot és tovább nyomulnak előre

Az oroszok bevehették Pokrovszkot és tovább nyomulnak előre

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a Donyeck megyei Pokrovszkot és a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Ukrajna részben tagadta az orosz állításokat.

Moszkvába utaznak ma az amerikaiak, Trumpék optimisták

Moszkvába utaznak ma az amerikaiak, Trumpék optimisták

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Kijev béketárgyalásokkal kapcsolatos prioritásai között szerepel Ukrajna szuverenitásának megőrzése és erős biztonsági garanciák megszerzése.

Váratlan szövetségesre lelt Orbán Viktor Brüsszelben

Váratlan szövetségesre lelt Orbán Viktor Brüsszelben

Borús felhők gyülekeznek Ukrajna finanszírozásának egén.

Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

A különmegbízott már hétfőn tárgyalhat Putyinnal a békéről.

Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Bűnösségének beismerése nélkül.

A lengyel elnök nem hajlandó Orbán Viktorral találkozni

Csak a V4-elnökeinek találkozóján vesz majd részt Karol Nawrocki.

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Az elnök elégedettségi rátájával vannak gondok.

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Rónai Sándor szerint hazudik a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy az energiaellátás miatt kellett Putyinhoz mennie.

Véget ért a maratoni Putyin-Orbán találkozó – erre jutottak

Csaknem négy órán át egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168