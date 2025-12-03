Hiába tárgyaltak? Kellemetlen hír jött az ukrajnai békekötésről

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump amerikai elnök főtárgyalója részvételével tartott ötórás egyeztetés nem hozott áttörést az Ukrajnára vonatkozó békemegállapodásban – írja a BBC.

A Kreml szóvivője „konstruktívnak” nevezte a moszkvai megbeszélést, de hozzátette: a terv egyes elemei továbbra is elfogadhatatlanok Oroszország számára. Amerikai részről Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner vett részt a tárgyalásokon.

Putyin kedden korábban arról beszélt, hogy az Ukrajna és Európa által javasolt módosítások az amerikai támogatású béketervezetre nézve elfogadhatatlanok. Hozzátette: ha Európa „háborúzni akar és háborút indít, mi készen állunk”.

Még mindig több ponton nem értenek egyet

Ukrajna és szövetségesei az elmúlt hetekben folyamatosan lobbiztak az Egyesült Államoknál a béketervezet módosításáért. A tervet, amelyet novemberben szivárogtattak ki a sajtónak, és amelyet sokan Oroszországnak kedvezőnek tartottak, az elmúlt hetekben többször is átdolgozták.

A moszkvai találkozó után a javaslatról Putyin vezető tanácsadója, Jurij Usakov elmondta, a Kreml „egyes pontokkal egyetért… de több dolgot bíráltunk”. Majd hozzátette: „Még nem született kompromisszumos változat… rengeteg munka áll előttünk.”A cikk kiemelte, Moszkva és Kijev között továbbra is alapvető vitás kérdések maradtak, többek között az, hogy Ukrajna átadja-e az általa még mindig ellenőrzött területek egy részét, illetve milyen európai biztonsági garanciák lépnének életbe.