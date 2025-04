Hivatalos: Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyontárgyak ellenőrzésével foglakozó irodája (Office of Foreign Assets Control – OFAC) kedden rövid közleményt tett közzé arról, hogy Rogán Antalt eltávolították a szankcióval sújtott személyek listájáról.

Az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel ellentétesnek találta a Rogán Antal elleni szankciót, ezért azt megszüntette – közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője kedden. Tammy Bruce arról is beszámolt, hogy az adminisztráció döntéséről Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon tájékoztatta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert. A közlemény szerint a két politikus telefonos megbeszélésén szó volt a két ország közeledő véleményéről kritikus fontosságú kérdésekben, valamint tárgyaltak a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségekről.

„Az egyik ilyen volt Rogán Antal miniszter kollégám szankciós listára helyezése, ami nyilvánvalóan egy politikai bosszú volt egy Budapestről frusztráltan távozó nagykövet részéről” - fogalmazott. „Nos, hogy más szelek fújnak Washingtonban, azt világosan bizonyítja az a tény is, hogy néhány perccel ezelőtt az amerikai pénzügyminisztérium közölte, hogy Rogán Antalt levették a szankciós listáról” - húzta alá.

Az amerikai pénzügyminisztérium levette Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a szankciós listáról – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este. A tárcavezető rámutatott, hogy az előző, Joe Biden vezette amerikai adminisztráció a tavaly novemberi elnökválasztáson elszenvedett megsemmisítő vereségét követően, még Donald Trump elnök hivatalba lépése előtt abszolút bosszúból több intézkedést is hozott Magyarországgal szemben.

