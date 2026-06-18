Hivatalosan is elindult az uniós csatlakozás útján Ukrajna

„Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára” – mondta António Costa, az Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben, miután megnyitották a csatlakozási tárgyalások első fejezetét.

„A 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát, és fontos hangsúlyozni, hogy most az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint partnereink, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság, mind együtt dolgoznak azon, hogy továbbra is támogassák az országot” – idézi az MTI Costa szavait.

Az uniós csúcson részt vesz Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. A vezetők a további öt tárgyalási klaszter megnyitásáról is egyeztetnek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt: Ukrajna megérdemli az európai uniós csatlakozási folyamatban elért előrelépést, mert rendkívül intenzíven dolgozik a szükséges reformok végrehajtásán. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a nyár folyamán további tárgyalási fejezetcsoportokat is meg lehet nyitni.

„Amikor Ukrajna teljesít, nekünk is teljesítenünk kell” – fogalmazott, hozzátéve, hogy jelenleg különleges lendület érzékelhető.

Ukrajna továbbra is tartja a frontvonalakat, sőt egyes területeket vissza is szerzett, ami a Bizottság elnöke szerint azt mutatja, hogy erős pozícióban van. Kiemelte azt is, hogy az Európai Unió tagállamaival közösen dolgoznak a frontországokat védő úgynevezett drónfal kialakításán. Ugyanakkor Moszkva az internet korlátozásával és egyes szolgáltatások, köztük a Telegram alkalmazás elérésének akadályozásával „digitális vasfüggönyt” emel saját lakossága köré.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő elmondta: az Európai Unió előtt van a 21. szankciós csomag, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti.