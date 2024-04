Hogyan és mikor üt vissza Izrael?

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter helyzetjelentése az izraeli magyarokról Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter friss információkkal jelentkezett az iráni támadás után.

Footage showing Members of the Israel Defense Force earlier today Removing the Fuselage of a Iranian “Emad” Medium-Range Ballistic Missile from the Sea of Galilee, after it was Shot Down during Saturday Night’s Attack. pic.twitter.com/oDsHCmtpEV

Defense of Israel Activities Update



On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs