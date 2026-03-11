2p

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

mfor.hu

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt a 24.hu-nak azt mondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a minap közölte velük, hogy az Oschad Banktól lefoglalt, páncélozott járműveket a holnapi, azaz csütörtöki napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére.

Az átadás helyszínéről később adnak tájékoztatást.

A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról, sem annak megszüntetéséről határozat nem született.

Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított 2026.03.05. 15:00 órai elfogástól a 49/2026. (III.9.) Kormányrendelet hatálybalépésének 2026.03.09. 23:00 órájáig terjedő időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül, a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában – áll a  laphoz eljuttatott Horváth ügyvédi iroda közleményében.

Az ukrán állami takarékbank alkalmazottait tarotóztatták fel a TEK emberei, akik az ukrán külügy szerint Ausztriába tartottak, készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. Az ukránok által szállított készpénzt (40 millió eurót, 35 millió dollárt) valamint 9 kilogramm aranyat a magyar hatóságok lefoglalták. Az ügyben pénzmosás gyanújával zajlik nyomozás. 

Vizsgálóbizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Bizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Pedro Sánchez

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Az izlandiak az augusztus 29-i népszavazáson dönthetnek az EU-tárgyalások újraindítása mellett vagy ellene – mondta a miniszter a Politicónak.

Libanon

A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

A libanoni fegyveres síita szervezet teljes körű izraeli invázióra és elhúzódó konfliktusra készül.

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Kijev három katonai szakértői csapatot küldött a Közel-Keletre – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden.

Izrael evakuálást rendelt el Dél Libanonban

Izrael evakuálást rendelt el Dél-Libanonban

A háborúban eddig több mint 667 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – jelentette az ENSZ kedden.

Wéber Balázs, ATV

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

A Greenpeace két aktivistája a nemzetközi atomenergetikai csúcsot zavarta meg kedden.

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Irán folytatta a drón- és rakétacsapásait.

A légicsapást szenvedett iskola a dél-iráni Minabban

Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

Egybehangzó lapértesülések szerint valószínűleg amerikai légicsapás érte az iráni lányiskolát. 

