Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt a 24.hu-nak azt mondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a minap közölte velük, hogy az Oschad Banktól lefoglalt, páncélozott járműveket a holnapi, azaz csütörtöki napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére.

Az átadás helyszínéről később adnak tájékoztatást.

A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról, sem annak megszüntetéséről határozat nem született.

Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított 2026.03.05. 15:00 órai elfogástól a 49/2026. (III.9.) Kormányrendelet hatálybalépésének 2026.03.09. 23:00 órájáig terjedő időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül, a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában – áll a laphoz eljuttatott Horváth ügyvédi iroda közleményében.

Az ukrán állami takarékbank alkalmazottait tarotóztatták fel a TEK emberei, akik az ukrán külügy szerint Ausztriába tartottak, készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. Az ukránok által szállított készpénzt (40 millió eurót, 35 millió dollárt) valamint 9 kilogramm aranyat a magyar hatóságok lefoglalták. Az ügyben pénzmosás gyanújával zajlik nyomozás.