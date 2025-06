Hónapok óta tervezte Izrael a támadást

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az AP híre szerint úgy fogalmazott, hogy már 2024 novemberében elrendelte egy támadási terv előkészítését, nem sokkal azután, hogy likvidálták Hasszan Naszrallát, az Irán által is támogatott libanoni Hezbollah militáns szervezet vezetőjét.

Szavai szerint akkoriban Izrael arra számított, hogy Irán gyors ütemben kezdi majd fejleszteni nukleáris programját. Netanjahu közölte, hogy az eredeti terv szerint a támadást áprilisban hajtották volna végre, de elhalasztották.

A videóüzenetben Netanjahu azt is elmondta, hogy Izrael előzetesen tájékoztatta az Egyesült Államokat az iráni célpontok elleni támadásról. Kijelentette:

„Tudtak a támadásról. Hogy mit tesznek most, azt Trump elnökre bízom.”

Trump: mindenről tudtunk

Netanjahu állítását Donald Trump amerikai elnök is megerősítette: szavai szerint „mindenről tudtak” Izrael iráni csapásai kapcsán. Trump egy telefonos interjúban úgy fogalmazott, hogy nem világos, Iránnak maradt-e működőképes nukleáris programja az izraeli csapások után.

Kapcsolódó cikk Donald Trump életveszélyes fenyegetést tett Kemény üzenetet küldött Iránnak.

Azt is elmondta, hogy vasárnapra továbbra is terveznek nukleáris tárgyalásokat Iránnal, de nem biztos benne, hogy ezek meg is valósulnak. Mint mondta:

„Még nem késő Irán számára, hogy megállapodást kössön. Megpróbáltam megóvni Iránt a megaláztatástól és a pusztulástól.”

Egy másik interjúban Trump úgy fogalmazott, hogy a légicsapástól azt várja, hogy ismét a tárgyalóasztalhoz kényszeríti a teheráni vezetést nukleáris programjának lezárásáról.

Az elnök arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban többször beszélt telefonon Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A két politikus hétfői telefonbeszélgetéséről a hét elején hivatalos bejelentés is született, ami szerint akkor Donald Trump még próbálta lebeszélni az izraeli kormányfőt az Irán elleni támadásról, az amerikai-iráni diplomáciai tárgyalások eredményességében bízva.

Benjamin Netanjahu Trumpnak szólt előre

Fotó: MTI / EPA / Abir Sultan

Amerikai tisztségviselők pénteken arról számoltak be, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjébe, Izrael partjainak közelébe vezényeltek két amerikai hadihajót arra az esetre, hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter beszélt az izraeli miniszterrel – újabb csapások érték Iránt Magyarok nem kerültek bajba.

Az amerikai külügyi tárca emellett figyelmeztetést is kiadott az Iránban tartózkodó és oda készülő amerikaiaknak. Mint írták:

Senki ne utazzon Iránba, semmilyen okból. Azok, akik jelenleg Iránban tartózkodnak, azonnal hagyják el az országot. Akik nem tudnak távozni, maradjanak biztonságos helyen. Az amerikai állampolgárok komoly és növekvő veszélynek vannak kitéve a térségben.

Kemény válaszcsapás jöhet

Az Irán által adott katonai és más jellegű válaszra Izrael is számít, hiszen ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Izrael világszerte bezárja átmenetileg nagykövetségeit, és állampolgárait is óvatosságra intette. Emellett Netanjahu úgy nyilatkozott: több hullámban várható iráni megtorlás az izraeli csapásokra.