Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői „pozitív” egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amely megbeszélések „valami nagyon pozitív” fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Donald Trump közölte: az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán „semleges és ártatlan szemlélődők”, a „körülmények áldozatai”. „Azt mondtam képviselőimnek, hogy tájékoztassák ezen országokat arról, hogy erőnkből telhetően minden erőfeszítést megteszünk, hogy átjuttassuk hajóikat és legénységüket a szoroson” – fogalmazott Donald Trump.

Hozzátette: az érintett országok hajói addig nem térnek vissza térségben, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani. Donald Trump a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, a többi között megjegyezve, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt az Arab-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer. Az amerikai elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, „erővel találja szembe magát”.

Mike Waltz, amerikai ENSZ-nagykövet ezzel egy időben azt közölte: az Egyesült Államok és öbölmenti arab partnerei mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megvédjék a hajózás szabadságát. A diplomata közösségi oldalán megjelent bejegyzésében törvénytelennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán elaknásítja a Hormuzi-szorost, valamint díjat próbál szedni az azon való áthaladásért kereskedelmi hajóktól.

