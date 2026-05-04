Külpolitika Donald Trump Iráni válság

Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Az amerikai elnök tengerészeti védelmet ígért a Hormuzi-szorosban, már az éhínség elől is menekülő hajósoknak.

Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői „pozitív” egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amely megbeszélések „valami nagyon pozitív” fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Donald Trump közölte: az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán „semleges és ártatlan szemlélődők”, a „körülmények áldozatai”. „Azt mondtam képviselőimnek, hogy tájékoztassák ezen országokat arról, hogy erőnkből telhetően minden erőfeszítést megteszünk, hogy átjuttassuk hajóikat és legénységüket a szoroson” – fogalmazott Donald Trump.

Hozzátette: az érintett országok hajói addig nem térnek vissza térségben, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani. Donald Trump a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, a többi között megjegyezve, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt az Arab-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer. Az amerikai elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, „erővel találja szembe magát”.

Mike Waltz, amerikai ENSZ-nagykövet ezzel egy időben azt közölte: az Egyesült Államok és öbölmenti arab partnerei mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megvédjék a hajózás szabadságát. A diplomata közösségi oldalán megjelent bejegyzésében törvénytelennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán elaknásítja a Hormuzi-szorost, valamint díjat próbál szedni az azon való áthaladásért kereskedelmi hajóktól.

(MTI)

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Május 9-én rendezik a putyini Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepét, a Győzelem-napi ceremóniát.

Donald Trump amerikai elnök közölte szombaton, átnézi az új, 14 pontos iráni béketervet, de hozzátette, „nem tudom elképzelni, hogy elfogadható lenne.”

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot” pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Végülis csak a brit királyi párnak kellett meglátogatnia ehhez.

Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt – frissítve!

Több tucatnyi hajó és majdnem 200 ember érintett.

Nem kérnek engedélyt.

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

