Hozta, sőt, eddig felülmúlja a várakozásokat a történelmi brit-kínai találkozó

Széleskörű partnerségi viszonyrendszerről és a britek vízumkötelezettségének feloldásáról állapodott meg a brit kormányfő a kínai elnökkel.

Széleskörű, elsősorban a brit szolgáltatási szektor kínai tevékenységét elősegítő üzleti partnerségi viszonyrendszerről és a Kínába utazó britek vízumkötelezettségének részleges feloldásáról állapodott meg csütörtökön Keir Starmer brit kormányfő Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Fotó: Facebook/Keir Starmer

Starmer, aki előző nap érkezett háromnapos hivatalos látogatásra Pekingbe, a londoni miniszterelnöki hivatal csütörtöki beszámolója szerint egyezményt írt alá a kínai államfővel arról, hogy a brit állampolgárok – köztük az üzleti tárgyalások céljából érkezők – 30 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be Kínába.

A két ország döntött egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről is, amelynek célja annak feltárása, hogy kínálkozik-e lehetőség kétoldalú szolgáltatási megállapodás elérésére. 

Keir Starmer nyolc év után érkezett brit miniszterelnökként a kínai fővárosba. A történelmi látogatás hátteréről és a háromnapos út további várakozásairól ebben a cikkben olvashatnak:

A Downing Street szerint, ha ez a megállapodás létrejön, az egyértelmű és jogilag kötelező erejű szabályrendszert teremt a brit szolgáltatási szektor vállalatai számára a kínai szolgáltatási piacon folytatott üzleti tevékenységhez.

A londoni kormányfői hivatal kiemelte csütörtöki tájékoztatásában, hogy Nagy-Britannia a világ második legnagyobb szolgálatásexportőre, és a kínai kereslet növekszik ebben az ágazatban.

A Downing Street által idézett előrejelzések szerint az üzleti szolgáltatások kínai importjának értéke a 2035-ig tartó időszakban 121 százalékkal, ezen belül a Kína által megvásárolt pénzügyi szolgáltatások értéke 71 százalékkal, a digitális szolgáltatások kínai importjáé 78 százalékkal emelkedik.

Stramer hivatalának adatai szerint a brit szolgáltatási vállalatok jelenleg évente 13 milliárd font (5730 milliárd forint) értékben exportálnak szolgáltatásokat Kínába, és a csütörtökön kötött megállapodás célja a Downing Street szerint ennek a forgalomnak a növelése.

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter – aki Starmer kísértetében szintén Pekingbe látogatott – a Downing Street csütörtöki tájékoztatásához fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor jelenleg alulsúlyozott a Kínába irányuló brit exporton belül, így hatalmas növekedési lehetőségek kínálkoznak az ágazat számára a kínai piacon.

