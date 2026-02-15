2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Energiapiac Korrupció Ukrajna

Hullanak a fejek az ukrán korrupciós botrányban

mfor.hu

Az ország korábbi energiaügyi miniszterét vették őrizetbe vasárnap, amikor megpróbálta átlépni az országhatárt – közölte az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU).

„Ma a határ átlépése közben a NABU nyomozói őrizetbe vettek egy volt energiaügyi minisztert a Midas-ügy részeként” – közölte a hivatal a Kyiv Independent tudósítása szerint.

Herman Haluscsenkót a NABU az Energoatomot érintő, szélesebb körű korrupciós ügyben vizsgálja, amelyet Volodimir Zelenszkij elnöksége alatti időszak legnagyobb korrupciós ügyének tartanak. Nyolc gyanúsított ellen emeltek hivatalosan vádat.

Herman Haluscsenko több fontos pozíciót is betöltött
Herman Haluscsenko több fontos pozíciót is betöltött
Fotó: Wikipédia/Belgian Presidency of the Council of the EU 2024

Az Ukrainszka Pravda értesülése szerint Haluscsenkót egy vonatról szállították le. A lap forrása szerint a határőrök a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) utasítására kötelesek voltak értesíteni a hatóságokat, ha megkísérli elhagyni az országot.

Haluscsenko 2021 és 2025 között töltötte be az energiaügyi miniszteri tisztséget, majd 2025 júliusában igazságügyi miniszterré nevezték ki. November 10-én a NABU az Energoatom-ügy részeként házkutatást tartott a hozzá köthető ingatlanokban.

A novemberi bírósági meghallgatásokon a korrupcióellenes ügyészek a nyomozók által beszerzett hangfelvételekre hivatkoztak. A felvételeken a gyanúsítottak állítólag kenőpénzek felosztásáról beszélnek, és utalnak egy „Professzor” becenevű személyre, akit az ügyészek szerint Haluscsenkóval azonosítanak.

Az ukrán parlament november 19-én fogadta el Haluscsenko lemondását, miután Zelenszkij elnök nyilvánosan felszólította a távozásra. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

Friedrich Merz kancellár lesújtana a munkát félvállról vevőkre

Friedrich Merz kancellár lesújtana a részmunkaidősökre

Németországban a munkavállalók több mint 40 százaléka részmunkaidőben dolgozik, és a német kancellár – többek között – őket okolja a német gazdaság stagnálásáért, és visszaszorítaná a részmunkaidő alkalmazását.

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezett Szlovákiába, folytatva európai mosolyoffenzíváját, mielőtt hétfőn Budapestre érkezne.

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

A Fehér Házban tartott találkozón megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok azon fog munkálkodni, hogy csökkentse Irán Kínába irányuló olajexportját.

A tamani kikötő egy korábbi felvételen

Az ukránok jól odapörköltek az orosz olajkikötőnek

Az oroszországi Krasznodari terület kormányzója vasárnap bejelentette, hogy az olajtermékeket, gabonát, szenet és árucikkeket kezelő fekete-tengeri Taman oroszországi kikötőt megrongálta egy ukrán dróntámadás.

Magyar Péter nem akárkivel tárgyalt – újabb miniszterelnökkel egyeztetett

A Tisza Párt elnöke a német kancellárral beszélt.

Zelenszkij szerint az oroszok nagy árat fizetnek minden elfoglalt kilométerért

Zelenszkij szerint az oroszok nagy árat fizetnek minden elfoglalt kilométerért

Komoly emberi áldozatokról beszélt.

Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

Egy veszélyes béka mérgét használhatták fel.

Valami megváltozott? Egységről beszél Trump hamarosan Magyarországra érkező minisztere

Valami megváltozott? Egységről beszél Trump hamarosan Magyarországra érkező minisztere

Fordulat az amerikai hangvételben.

Trump nem akármilyen látogatásra készül

Trump nem akármilyen látogatásra készül

Ezt ő maga árulta el.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168