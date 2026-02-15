Hullanak a fejek az ukrán korrupciós botrányban

„Ma a határ átlépése közben a NABU nyomozói őrizetbe vettek egy volt energiaügyi minisztert a Midas-ügy részeként” – közölte a hivatal a Kyiv Independent tudósítása szerint.

Herman Haluscsenkót a NABU az Energoatomot érintő, szélesebb körű korrupciós ügyben vizsgálja, amelyet Volodimir Zelenszkij elnöksége alatti időszak legnagyobb korrupciós ügyének tartanak. Nyolc gyanúsított ellen emeltek hivatalosan vádat.

Herman Haluscsenko több fontos pozíciót is betöltött

Fotó: Wikipédia/Belgian Presidency of the Council of the EU 2024

Az Ukrainszka Pravda értesülése szerint Haluscsenkót egy vonatról szállították le. A lap forrása szerint a határőrök a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) utasítására kötelesek voltak értesíteni a hatóságokat, ha megkísérli elhagyni az országot.

Haluscsenko 2021 és 2025 között töltötte be az energiaügyi miniszteri tisztséget, majd 2025 júliusában igazságügyi miniszterré nevezték ki. November 10-én a NABU az Energoatom-ügy részeként házkutatást tartott a hozzá köthető ingatlanokban.

A novemberi bírósági meghallgatásokon a korrupcióellenes ügyészek a nyomozók által beszerzett hangfelvételekre hivatkoztak. A felvételeken a gyanúsítottak állítólag kenőpénzek felosztásáról beszélnek, és utalnak egy „Professzor” becenevű személyre, akit az ügyészek szerint Haluscsenkóval azonosítanak.

Az ukrán parlament november 19-én fogadta el Haluscsenko lemondását, miután Zelenszkij elnök nyilvánosan felszólította a távozásra. A nyomozás továbbra is folyamatban van.