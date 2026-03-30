Külpolitika Európai Unió Oroszország Szijjártó Péter

HVG: titkosított anyagok is előkerülhettek az uniós csúcsokon, amelyekről Szijjártó Péter beszámolt Lavrovnak?

Nem minden nyilvános, ami elhangzik.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az elmúlt időszak egyik legnagyobb nemzetközi figyelmet kapó híre lett az az értesülés, miszerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az uniós csúcsok szüneteiben rendszeresen felhívta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

A hírekre válaszul Szijjártó Péter arra hivatkozott, hogy semmi titkos nem hangzik el a tanácsüléseken, úgy fogalmazott, hogy a többi külügyminiszter az ülés előtt nyilatkozik a sajtónak a saját álláspontjáról, „nagy része közben is telefonozik, és használja a közösségi médiát” és utána is mindenki tart sajtótájékoztatót.

A hvg.hu EUrológusának cikkében megszólaló tisztviselő szerint a különböző besorolású dokumentumok – beleértve a minősített anyagokat is – eljuthatnak a Külügyek Tanácsa üléseire. A forrás szerint emellett maguk a megbeszélések is lehetnek részben zártak, vagyis csak a miniszterek és jogosult tisztviselők tartózkodhatnak a teremben.

Mint írták, a gyakorlatban a legtöbb dokumentum és megbeszélés vagy “nem minősített, de nem nyilvános„, vagyis „limité”, vagy legfeljebb EU-RESTRICTED szintű. A „limité” megjelölés nem számít hivatalos titkosítási szintnek, inkább egy adminisztratív korlátozás: az ilyen iratok nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára, ugyanakkor nem minősülnek biztonsági értelemben titkosnak. Tipikusan belső használatra szánt anyagokról van szó, amelyeket az uniós intézmények és a tagállamok illetékesei kezelnek.

A cikk szerint egy fokkal szigorúbb kategória az „EU-RESTRICTED”. Ez már hivatalos minősítési szint, amely olyan információkat takar, amelyek nyilvánosságra kerülése kedvezőtlen hatással lehetne az EU vagy valamely tagállam érdekeire. Bár ez a legalacsonyabb szintű titkosítás, az ilyen dokumentumok kezelése már biztonsági szabályokhoz kötött.

Ami a még magasabb szintű titkosításokat illeti, a “CONFIDENTIEL UE (EU CONFIDENTIAL)„ olyan információkat jelent, amelyek kiszivárgása már komolyabb károkat okozhat az EU vagy tagállamai érdekeinek. A “SECRET UE (EU SECRET)” szintnél a nyilvánosságra kerülés súlyos károkat eredményezhet, például diplomáciai vagy biztonsági területen. Végül a “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET"a legmagasabb minősítési szint, amelynél az információ kiszivárgása rendkívül súlyos következményekkel járna, akár az EU alapvető érdekeit is veszélyeztetve.

Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

A szankciók hosszabbításáról döntöttek.

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Az elnök szerint már be is következett a rezsimváltás a közel-keleti országban. Morbid állítással is kiegészítette mondandóját.

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Kapnak némi olajat, de ennek Trump csak örül, mert kell az embereknek.

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Nincs hova hátrálniuk. Ha Amerika a földjükre lép, azt még a régió egésze is megsínyli.

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Az egyházfő szerint nem sok jóra számíthat aki háborúsdit játszik. Virágvasárnap kellett felszólaljon.

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Hírszerzési jelentés is készült az esetről.

Pánik az Európai Bizottságban

Pánik az Európai Bizottságban

Kibertámadás érte az EU fő végrehajtó szervének szervereit.

Egy ember pedig meg is halt Odesszában – jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.

Trump kész Kubát is megtámadni

Trump kész Kubát is megtámadni

„Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő” – jelentette ki péntek este az amerikai elnök.

Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Jelentősen megemelkedtek februárról márciusra az európai nagyvárosok és Ázsia közötti repülőjegyek árai. A Bangkok-Frankfurt járat a csúcstartó, de a London és Szingapúr közötti utazásért is mélyen a zsebbe kell nyúlni.

