HVG: titkosított anyagok is előkerülhettek az uniós csúcsokon, amelyekről Szijjártó Péter beszámolt Lavrovnak?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az elmúlt időszak egyik legnagyobb nemzetközi figyelmet kapó híre lett az az értesülés, miszerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az uniós csúcsok szüneteiben rendszeresen felhívta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

A hírekre válaszul Szijjártó Péter arra hivatkozott, hogy semmi titkos nem hangzik el a tanácsüléseken, úgy fogalmazott, hogy a többi külügyminiszter az ülés előtt nyilatkozik a sajtónak a saját álláspontjáról, „nagy része közben is telefonozik, és használja a közösségi médiát” és utána is mindenki tart sajtótájékoztatót.

A hvg.hu EUrológusának cikkében megszólaló tisztviselő szerint a különböző besorolású dokumentumok – beleértve a minősített anyagokat is – eljuthatnak a Külügyek Tanácsa üléseire. A forrás szerint emellett maguk a megbeszélések is lehetnek részben zártak, vagyis csak a miniszterek és jogosult tisztviselők tartózkodhatnak a teremben.

Mint írták, a gyakorlatban a legtöbb dokumentum és megbeszélés vagy “nem minősített, de nem nyilvános„, vagyis „limité”, vagy legfeljebb EU-RESTRICTED szintű. A „limité” megjelölés nem számít hivatalos titkosítási szintnek, inkább egy adminisztratív korlátozás: az ilyen iratok nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára, ugyanakkor nem minősülnek biztonsági értelemben titkosnak. Tipikusan belső használatra szánt anyagokról van szó, amelyeket az uniós intézmények és a tagállamok illetékesei kezelnek.

A cikk szerint egy fokkal szigorúbb kategória az „EU-RESTRICTED”. Ez már hivatalos minősítési szint, amely olyan információkat takar, amelyek nyilvánosságra kerülése kedvezőtlen hatással lehetne az EU vagy valamely tagállam érdekeire. Bár ez a legalacsonyabb szintű titkosítás, az ilyen dokumentumok kezelése már biztonsági szabályokhoz kötött.

Ami a még magasabb szintű titkosításokat illeti, a “CONFIDENTIEL UE (EU CONFIDENTIAL)„ olyan információkat jelent, amelyek kiszivárgása már komolyabb károkat okozhat az EU vagy tagállamai érdekeinek. A “SECRET UE (EU SECRET)” szintnél a nyilvánosságra kerülés súlyos károkat eredményezhet, például diplomáciai vagy biztonsági területen. Végül a “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET"a legmagasabb minősítési szint, amelynél az információ kiszivárgása rendkívül súlyos következményekkel járna, akár az EU alapvető érdekeit is veszélyeztetve.