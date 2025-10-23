Ide siet Orbán Viktor a beszéde után: Európa inkább egy fontos csúcsra figyel

Rendhagyó uniós állam- és kormányfői csúcstalálkozót rendeznek csütörtökön Brüsszelben – legalábbis magyar szempontból. Arra ugyanis még nem nagyon volt példa, hogy a magyar miniszterelnök nélkül kezdje az ülést az Európai Tanács – írja a Telex.hu.

Orbán Viktor és Bóka János EU-ügyi miniszter is hangsúlyozta, hogy többször kérték: ne legyen október 23-án, a magyar nemzeti ünnep napján az uniós csúcs. Teljesen így sem fogja kihagyni az uniós csúcsot Orbán, csak később fog megérkezni, mint a többi vezető. A csúcs délelőtt 10 órakor kezdődik, a magyar miniszterelnök viszont 13 órakor még a Kossuth téren mond beszédet a Békemenet végén, utána repül majd Brüsszelbe.

A miniszterelnök azt mondta, amíg meg nem érkezik, addig Robert Fico szlovák kormányfőt kérte meg, hogy képviselje a magyar álláspontot. Ezt írásban is előre jelezte.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Bár jogos az érvelés azzal kapcsolatban, hogy a magyar miniszterelnök egy nemzeti ünnepen a hazájában beszédet tartson, valójában 2014-ben már volt példa arra, hogy egy uniós csúcstalálkozót október 23-án rendezzenek. Akkor el is maradt Orbán Viktor beszéde, de elemzők szerint ezt most az egyre élesebb belpolitikai csatározás miatt sem teheti meg.

A mai uniós találkozónak érdekes színezetet adhat Donald Trump döntése, amely az amerikai-orosz csúcs megtartása helyett újabb szankciókról szól. A 180 fokos fordulatról itt írtunk bővebben:

Miről lesz szó a mai EU-s csúcson?

A legfontosabb téma természetesen az orosz-ukrán háború lesz. Ukrajna jövőjének megvitatása rögtön az első tervezett pontként, a napirend elfogadása után kerülhet szóba. Ezen Orbán Viktor nem vesz részt, de a korábbi három formális EU-csúcson sem csatlakozott ehhez a részhez.

Szó lesz még: