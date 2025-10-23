Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Európai Unió Orbán Viktor

Ide siet Orbán Viktor a beszéde után: Európa inkább egy fontos csúcsra figyel

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Késik a miniszterelnök, addig Szlovákia képviseli a magyar álláspontot.

Rendhagyó uniós állam- és kormányfői csúcstalálkozót rendeznek csütörtökön Brüsszelben – legalábbis magyar szempontból. Arra ugyanis még nem nagyon volt példa, hogy a magyar miniszterelnök nélkül kezdje az ülést az Európai Tanács – írja a Telex.hu.

Orbán Viktor és Bóka János EU-ügyi miniszter is hangsúlyozta, hogy többször kérték: ne legyen október 23-án, a magyar nemzeti ünnep napján az uniós csúcs. Teljesen így sem fogja kihagyni az uniós csúcsot Orbán, csak később fog megérkezni, mint a többi vezető. A csúcs délelőtt 10 órakor kezdődik, a magyar miniszterelnök viszont 13 órakor még a Kossuth téren mond beszédet a Békemenet végén, utána repül majd Brüsszelbe.

A miniszterelnök azt mondta, amíg meg nem érkezik, addig Robert Fico szlovák kormányfőt kérte meg, hogy képviselje a magyar álláspontot. Ezt írásban is előre jelezte.

Orbán Viktor késve érkezik az október 23-i beszéde miatt, addig Robert Fico és Szlovákia képviseli a magyar kormány álláspontját
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Bár jogos az érvelés azzal kapcsolatban, hogy a magyar miniszterelnök egy nemzeti ünnepen a hazájában beszédet tartson, valójában 2014-ben már volt példa arra, hogy egy uniós csúcstalálkozót október 23-án rendezzenek. Akkor el is maradt Orbán Viktor beszéde, de elemzők szerint ezt most az egyre élesebb belpolitikai csatározás miatt sem teheti meg.

A mai uniós találkozónak érdekes színezetet adhat Donald Trump döntése, amely az amerikai-orosz csúcs megtartása helyett újabb szankciókról szól. A 180 fokos fordulatról itt írtunk bővebben:

Miről lesz szó a mai EU-s csúcson?

A legfontosabb téma természetesen az orosz-ukrán háború lesz. Ukrajna jövőjének megvitatása rögtön az első tervezett pontként, a napirend elfogadása után kerülhet szóba. Ezen Orbán Viktor nem vesz részt, de a korábbi három formális EU-csúcson sem csatlakozott ehhez a részhez.

Szó lesz még:

  • az Oroszországgal szembeni 19. Európai Uniós szankciós csomag elfogadásáról,
  • az Európai Unió területén lefoglalt orosz vagyon felhasználásáról Ukrajna támogatására, ami nagyrészt Belgiumban, az Euroclear pénzügyi szolgáltatónál lévő orosz jegybanki tartalékot jelenti.
  • De asztalon lesz az a védelmi ütemterv is, amellyel az Európai Bizottság például drónvédelmi rendszert hozna létre.
  • A gazdasági témák között a versenyképesség és a lakhatási válság szerepelnek. Az Európai Bizottság hamarosan előáll egy csomaggal a megfizethető lakhatásért, ehhez mutatnának irányt.
  • Végül a közel-keleti helyzetet és a migráció kérdését is megtárgyalják.

Drámai fordulat: békecsúcs nincs, újabb szankciók vannak – ez Trump döntése

Drámai fordulat: békecsúcs nincs, újabb szankciók vannak – ez Trump döntése

Donald Trump szerint a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások nem vezetnek sehova, ezért határozatlan időre elhalasztják a budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozót.

Putyin nukleáris gyakorlatot felügyelt a budapesti találkozó halasztása után

Putyin nukleáris gyakorlatot felügyelt a budapesti találkozó halasztása után

Gyakorlatoztak az orosz erők.

Putyin gáncsolhatja el Trump új ötletét Zelenszkij szerint

Putyin gáncsolhatja el Trump új ötletét Zelenszkij szerint

Az ukrán elnök örülne a kompromisszumnak.

Vegyi üzem

Orosz vegyi üzemet talált el Ukrajna

Az ukrán hadsereg közlése szerint Ukrajna brit gyártmányú, nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákkal támadott meg egy orosz vegyi üzemet.

Trump szerint még nem született döntés a budapesti csúcsról

Trump szerint még nem született döntés a budapesti csúcs ügyében

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden újságírói kérdésre.

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Erősen megkérdőjeleződött annak a valószínűsége, hogy a közeljövőben lesz-e csúcstalálkozó Budapesten Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve az orosz elnök különleges megbízottja is reagált a hírekre.

Cselényi Gyula pályája igen magasra ívelhet

Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben” – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan kiállt az amerikai-magyar atomenergetikai együttműködés mellett Washingtonban, míg korábban az orosz kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Lengyelország kedden figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne utazzon át a légterén a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó magyarországi csúcstalálkozó miatt, mivel kénytelenek lennének végrehajtani a nemzetközi elfogatóparancsot, ha ezt megteszi.

