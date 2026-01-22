2p

2026. január 27., Budapest

Külpolitika Európai Unió

Ideiglenesen fog hatályba lépni a EU-Mercosur megállapodás

Valószínűleg már márciusban ideiglenesen hatályba lép az EU dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodása – mondta egy uniós diplomata csütörtökön a Reutersnek, annak ellenére, hogy az EU legfelsőbb bíróságán megkérdőjelezték az egyezményt.

Az uniós törvényhozók szerdán csapást mértek a Brazíliával, Argentínával, Paraguayjal és Uruguayjal kötött vitatott kereskedelmi megállapodásra azzal, hogy az Európai Bírósághoz fordultak, potenciálisan két évvel elhalasztva azt – foglalja össze a Reuters.

Gazdák tüntetése Brüsszelben az EU-Mercosur keresedelmi megállapodás ellen
„Az EU-Mercosur megállapodást ideiglenesen alkalmazni kell, amint az első Mercosur-ország ratifikálta” – mondta egy uniós diplomata a Reutersnek. „Ez valószínűleg Paraguay lesz márciusban” – tette hozzá a diplomata.

Az EU szombaton 25 évnyi tárgyalás után aláírta a Mercosur-tagországokkal valaha volt legnagyobb kereskedelmi paktumát, de az újabb késedelem lehetősége számos német vállalkozásban, valamint a megállapodás egyik fő támogatójában, Friedrich Merz pénzügyminiszterben is felháborodást keltett. A svájci alpesi üdülőhelyen, Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon a küldötteknek elmondta, hogy sajnálja az Európai Parlament döntését, amely újabb akadályt jelentett.

„De biztosak lehetnek benne: nem fognak megállítani minket. A Mercosur-megállapodás tisztességes és kiegyensúlyozott. Nincs alternatívája, ha nagyobb növekedést akarunk Európában” – mondta Merz csütörtökön.

A támogatók azzal érvelnek, hogy a megállapodás fontos az amerikai vámok miatti üzleti veszteségek ellensúlyozása és a Kínától való függőség csökkentése érdekében.

A kritikusok, élükön Franciaországgal, pedig azt állítják, hogy a megállapodás növelni fogja az olcsó marhahús, cukor és baromfi importját, és leszorítja a hazai gazdálkodók árait.

