Ideiglenesen fog hatályba lépni a EU-Mercosur megállapodás

Az uniós törvényhozók szerdán csapást mértek a Brazíliával, Argentínával, Paraguayjal és Uruguayjal kötött vitatott kereskedelmi megállapodásra azzal, hogy az Európai Bírósághoz fordultak, potenciálisan két évvel elhalasztva azt – foglalja össze a Reuters.

Gazdák tüntetése Brüsszelben az EU-Mercosur keresedelmi megállapodás ellen

Fotó: DepositPhotos.com

„Az EU-Mercosur megállapodást ideiglenesen alkalmazni kell, amint az első Mercosur-ország ratifikálta” – mondta egy uniós diplomata a Reutersnek. „Ez valószínűleg Paraguay lesz márciusban” – tette hozzá a diplomata.

Az EU szombaton 25 évnyi tárgyalás után aláírta a Mercosur-tagországokkal valaha volt legnagyobb kereskedelmi paktumát, de az újabb késedelem lehetősége számos német vállalkozásban, valamint a megállapodás egyik fő támogatójában, Friedrich Merz pénzügyminiszterben is felháborodást keltett. A svájci alpesi üdülőhelyen, Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon a küldötteknek elmondta, hogy sajnálja az Európai Parlament döntését, amely újabb akadályt jelentett.

„De biztosak lehetnek benne: nem fognak megállítani minket. A Mercosur-megállapodás tisztességes és kiegyensúlyozott. Nincs alternatívája, ha nagyobb növekedést akarunk Európában” – mondta Merz csütörtökön.

A támogatók azzal érvelnek, hogy a megállapodás fontos az amerikai vámok miatti üzleti veszteségek ellensúlyozása és a Kínától való függőség csökkentése érdekében.

A kritikusok, élükön Franciaországgal, pedig azt állítják, hogy a megállapodás növelni fogja az olcsó marhahús, cukor és baromfi importját, és leszorítja a hazai gazdálkodók árait.