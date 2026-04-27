Így kötne békét Irán

Háromlépcsős tervet küldtek.

Irán közvetítőknek átadott egy három lépcsős tervet, amelynek alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal – számolt be hétfőn a libanoni al-Majadin televíziós csatorna.

Az információk szerint az iráni fél elvárása, hogy a tárgyalások első szakasza

„a háború befejezésére és garanciák megszerzésére összpontosítson”,

hogy az Irán és Libanon elleni katonai műveletek ne folytatódjanak. Teherán feltételei szerint „ebben a szakaszban semmilyen más kérdés nem kerülhet napirendre”. Ha ebben a kérdésben megegyezés születik, a második szakaszban Ománnal együttműködve megvitatják „a Hormuzi-szoros ellenőrzését a háború befejezése után”.

A harmadik szakasz Irán javaslata szerint Teherán nukleáris programjának kérdéskörét érintené. A csatorna hangsúlyozta, az iráni fél

„nem hajlandó megvitatni ezt a kérdést, amíg nem születik megállapodás az első két szakaszról”.

Az al-Majadin értesülése szerint, ha az Egyesült Államok elfogadja a tárgyalásokra vonatkozó tervet, Irán beleegyezik a következő forduló megtartásába.

Április 11-én Irán és az Egyesült Államok több tárgyalási fordulót tartott a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban. Az iráni delegációt Baker Kalibaf parlamenti elnök, az amerikait pedig J. D. Vance alelnök vezette. Ahogyan később Teheránban és Washingtonban közölték, a feleknek számos ellentmondás miatt nem sikerült megállapodásra jutniuk a konfliktus hosszú távú rendezéséről. A lehetséges új tárgyalási forduló részletei továbbra is ismeretlenek, az érvényben lévő tűzszünetet egyelőre meghosszabbították.

Putyin fontos vendéget fogad

A béketárgyalások állásáról fognak beszélgetni.

Listát írt a célpontjairól a washingtoni merénylő

Trump nem szerepelt rajta név szerint.

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Pakisztánba látogatott volna a két amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner. Az iráni külügyminiszter várta őket, de végül nem tárgyaltak, mert Donald Trump szerint elégtelen volt az iráni ajánlat.

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Magyar Péter az uniós források hazahozataláról. 

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Tanárként dolgozott, emellett pedig videojátékokat fejlesztett a 31 éves Cole Tomas Allen. 

Zelenszkij üzent Putyinnak

Az ukrán elnök Azerbajdzsánban folytatná a béketárgyalásokat.

Wéber Balázs, Vámosi Ágoston, Bózsó Péter

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

A leendő Magyar-kormánynak is üzentek az oroszok

Az orosz külügyi szóvivő szerint jobb nem elsietni az alakuló magyar kormány álláspontjának kommentálását, tartózkodni kell a gyors következtetésektől, és meg kell várni Budapest konkrét lépéseit és intézkedéseit.

Még nem döntött a parlament, de már lehet tudni, mikor indulhat a kötelező sorkatonaság Szerbiában

Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, legalábbis hamarosan a parlament elé kerül az új szabályozás. Ha az országgyűlés elfogadja, jövő márciusban már be kell vonulni.

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, az Európai Tanács ülésén pénteken.

