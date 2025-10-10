Így lángolt egy ukrán panelház egy orosz légicsapást követően

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is „azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Az államfő szerint ez „cinikus és előre megtervezett támadás” volt. „Jelenleg több mint húsz sebesültről tudunk. Sajnos, Zaporizzsjában egy gyermek életét vesztette a támadás következtében” - emelte ki. Szavai szerint számos energetikai létesítményben még folyik a csapás következményeinek felszámolása.

Elmondása szerint Kijevben a szakemberek az áram- és vízellátás helyreállításán dolgoznak. Áramkimaradások vannak Kijev, Donyeck, Csernyihiv, Cserkaszi, Harkiv, Szumi, Poltava, Odesza és Dnyipropetrovszk megyékben. A támadás károkat okozott a zaporizzsjai, a kirovohradi és a herszoni régiókban is, vagyis az ország mintegy felét érték orosz csapások, köztük a középső régiókat is.

Az orosz légicsapások ezt a panelt sem kímélték - a képet az ukrán elnök tette közzé Facebook oldalán péntek délután
Az orosz légicsapások ezt a panelt sem kímélték - a képet az ukrán elnök tette közzé Facebook oldalán péntek délután
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

„Éppen a polgári és energetikai infrastruktúra az orosz csapások fő célpontja a fűtési szezon előtt. Együtt meg tudjuk védeni az embereket ettől a terrortól. Üres szavak helyett határozott lépésekre van szükség az Egyesült Államok, Európa és a G7 részéről, a légvédelmi rendszerek szállításának megvalósításában és az Oroszországgal szembeni szankciókban” - hangsúlyozta az elnök.

Az ukrán légierő jelentése szerint 497 légi támadóeszközt – 32 rakétát és 465 különböző típusú drónt – észleltek és követtek nyomon az ország légterében. Ezek közül 420-at sikerült megsemmisíteniük – bár a roncsok hét helyen károkat okoztak –, viszont 13 rakéta és 60 csapásmérő drón közvetlen becsapódását rögzítették 19 helyszínen, további négy nem érte el a célját.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról tájékoztatott, hogy a fővárosra az orosz hadsereg Sahíd típusú drónokkal mért csapást, károk keletkeztek az energetikai infrastruktúrában és lakóépületekben. Klicsko reggeli adatai szerint 12 ember sebesült meg, közülük nyolcat kellett kórházba szállítani.

A polgármester közlése szerint a városban a Dnyeper folyó teljes bal partja áramellátás nélkül maradt, emellett gondok vannak a vízellátásban is. A katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy a főváros központjában, a Pecserszkij kerületben a lezuhanó roncsdarabok tüzet okoztak egy többszintes lakóházban, ahonnan a mentést végzők húsz embert menekítettek ki, és kilencen megsérültek.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról adott hírt, hogy a megyeszékhelyen életét vesztette egy hétéves kisfiú, négyen megsebesültek, köztük a gyermek szülei is. Az orvosok küzdenek a sebesültek életéért – tette hozzá.

„Több hullámban zajlottak a támadások: először Sahíd drónok támadták a várost egy órán keresztül, majd hajnali négy óra körül irányított légibombák és cirkálórakéták következtek” - mondta.

Közlése szerint 8 Sahíd drónt, öt rakétát és öt irányított bombát indítottak az oroszok Zaporizzsja ellen. „Károk keletkeztek két többszintes épületben és 8 családi házban. Az ágyúzások miatt nehézségek adódtak a gázellátásban is” - tette hozzá a kormányzó.

Julija Szvirideko miniszterelnök a parlament plenáris ülésén arról tájékoztatott, hogy Kijevben a teljes vízellátás helyreállítása néhány órán belül várható. „Ami az áramellátást illeti, az elsődleges fontosságú infrastruktúra már helyreállt, a további munkálatok pedig folytatódnak” - mondta.

A kormányfő kiemelte, hogy ez az egyik legnagyobb koncentrált csapás volt kifejezetten az energetikai létesítmények ellen, a támadás kombinált, a rakéták jelentős része pedig ballisztikus volt.

(MTI)

