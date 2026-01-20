Így sem nagyon láttunk még politikust beszélni – ezért viselt szemüveget Macron Davosban

Politikusoktól szokatlan módon jelent meg és tartott beszédet Emmanuel Macron francia elnök a 2026-os davosi Világgazdasági Fórumon. Egy kék lencséjű, 2009-es Louis Vuitton szemüveget viselt a politikus, aminek pontos típusa egy Louis Vuitton Pilot Attitude lehet - írta meg a National Magazine.

Na de miért is viselte azt a francia elnök?

Macron először vasárnap tűnt fel a szemüvegben, amikor egy találkozón vett részt a párizsi Elysee palotában. Ekkor elmagyarázta, hogy miért vette fel a szemeit eltakaró kiegészítőt:

Egy sérülés miatt bevérzett a szeme, és ezt szeretné elfedni a napszemüveggel.

A sérülés pontos okát nem lehet tudni.

