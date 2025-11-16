Így válaszol Szijjártó Péter a kínai vízummentesség hosszabbításra

2p
Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét.

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről – jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amiről az MTI is beszámolt.

Csungking is várja a magyarokat
Fotó: Wikipédia/Jay Huang - https://www.flickr.com/photos/50663863@N02/49458737587/

A tárcavezető közölte, hogy a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. „Így továbbra is 48 órán belül adjuk ki a vízumot azoknak a kínai vállalatvezetőknek, üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének céljából” – húzta alá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a két ország közötti együttműködés a kínai elnök tavalyi látogatásával újabb lendületet kapott, amit ezek a friss hírek is alátámasztanak. „Jó hír tehát, hogy Magyarország stratégiája működik. Mi nem a világ blokkokra osztásában vagyunk érdekeltek, hanem abban, hogy a konnektivitás keretében olyan globális együttműködés valósuljon meg, amely a kölcsönös tiszteletre és a szabályok tiszteletben tartására alapul” – összegzett.

