III. Károlyt is elborzasztotta a vonaton történt késes merénylet

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt.

John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a rendőrtiszt ismertetése szerint a részletesebb orvosi kivizsgálások és a kezelések után négyet közülük már kiengedtek a kórházból.

Loveless elmondta ugyanakkor, hogy ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak.

Hozzátette: a két támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták.

A főfelügyelő tájékoztatása szerint egy 32 éves és egy 35 éves férfit vettek őrizetbe, és két különböző rendőrőrsön folyik kihallgatásuk. Mindketten Nagy-Britanniában születtek és brit állampolgárok.

A rendőrtiszt hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt, az őrizetbe vett két férfit gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.

A főfelügyelő elmondta, hogy a vizsgálatot továbbra is a brit közlekedési rendőrség irányítja.

III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett nyilatkozatában elszörnyedésének és megdöbbenésének adott kifejezést a késes támadás miatt. A brit uralkodó mélységes együttérzéséről biztosította a sebesülteket és szeretteiket, egyben köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a támadás utáni gyors fellépésükért.

Keir Starmer brit miniszterelnök nem sokkal korábbi nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az incidens miatt és szintén köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a gyors fellépésért.

Starmer kérte, hogy a térségben tartózkodók mindenben a rendőrség útmutatásait kövessék.

Nagy-Britanniában legutóbbi éppen egy hónapja történt hasonló súlyosságú incidens. Október 2-án, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. Az északnyugat-angliai nagyvárosban elkövetett merényletet a Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette.

