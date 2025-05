Independent: Erdő Pétert is a pápaválasztás esélyesei között emlegetik

Négy bíborost említenek leggyakrabban Ferenc pápa lehetséges utódai között, de a támogatottság körüli bizonytalanság miatt ez az egyik legnyitottabb pápaválasztás a történelemben – írja bennfentes forrásokra hivatkozva az Independent.

A legesélyesebbnek tartott jelöltek: Pietro Parolin szentszéki államtitkár, Erdő Péter magyar bíboros, Jean-Marc Aveline francia bíboros, valamint Pierbattista Pizzaballa, Jeruzsálem latin pátriárkája. Ugyanakkor több mint egy tucat további bíboros neve is felmerül lehetséges pápaként.

A lap szerint különösen Cristóbal López Romero marokkói bíboros és Robert Prevost, az amerikai származású vatikáni vezető nevét említik olyan egyre esélyesebb jelöltként, akik Aveline alternatívái lehetnek.

Kapcsolódó cikk Erdő Péter megszólalt az új pápa feladatáról Május 7-én kezdődik a pápaválasztás.

A választás kimenetele nagymértékben függ attól, hogy Ferenc pápa legszorosabb híveinek legerősebb csoportja – az úgynevezett „bergoglianus” frakció – egységesen egy jelölt mögé áll-e be, vagy inkább Parolint támogatja.

A konklávét Ferenc pápa halála indította el: az egyházfő halálát évszázados hagyományokat követő szertartások követik, amelyeken a bíborosok szent esküt tesznek. A pápaválasztás folyamata teljes titoktartás mellett zajlik, a Sixtus-kápolna falai között, ahol a bíborosok nem kommunikálhatnak a külvilággal. Az új pápa megválasztását a kápolna kéményéből felszálló fehér füst jelzi majd.

Kapcsolódó cikk Gyászol a keresztény világ: meghalt Ferenc pápa 88 éves volt.

A 2025. január 22-i szabályok értelmében a 252 bíboros közül 138 jogosult szavazni, csak a 80 év alattiak vehetnek részt a titkos szavazáson. A Sixtus-kápolnában naponta négy szavazási fordulóban ajánlanak pápát, amíg valamelyik jelölt meg nem szerzi a kétharmados többséget. Az eljárás általában 15–20 napig tart – közölte az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia.

A katolikus hit szerint a Szentlélek vezeti a bíborosokat, hogy megtalálják Szent Péter méltó utódát. Bár több ismert bíboros neve is felmerült, a múlt tapasztalatai alapján óvatosságra intenek az esélylatolgatások: akik esélyesként lépnek be a konklávéra, ritkán kerülnek ki győztesen. Az olasz mondás szerint: „Aki pápaként lép be a konklávéra, bíborosként távozik.” Az elmúlt hat pápaválasztásból csupán XVI. Benedek került ki úgy, hogy előzetesen is őt tartották a legvalószínűbb utódnak, emlékeztet a lap.