Utolsó figyelmeztetés Indiától? Haza kell térni Iránból

India hétfőn megerősítette az Iránra vonatkozó utazási figyelmeztetését, és arra tanácsolta állampolgárait, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az országot a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel, beleértve a kereskedelmi repülőjáratokat is.

Az indiai kormány indoklása szerint a döntést az országos tüntetések és a fokozódó regionális feszültség tette szükségessé.

India teheráni nagykövetsége óvatosságra intette a kint tartózkodókat: felszólították őket, hogy kerüljék a demonstrációk helyszíneit, tartsák a kapcsolatot a képviselet tisztviselőivel, és készítsék elő úti okmányaikat. A hatóságok élesítették a segélyhívó vonalakat, az indiai állampolgároktól pedig azt kérik, hogy a lehető legrövidebb időn belül regisztráljanak a nagykövetségen.

Iránnal kapcsolatban az elmúlt hetekben drasztikusan megnőtt az esélye egy amerikai katonai beavatkozásnak. A hétvégén egyes források szerint már meg is született erről a döntés, és csupán órák maradtak hátra amíg csapást mér az Egyesült Államok. (BBN)