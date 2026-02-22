Lecsapták: India kíméletlenül kihasználta Trump szorult helyzetét

India a Reutersen megjelent hír szerint haladéktalanul felfüggesztette tárgyalásait és egyeztető delegációját sem küldi Washingtonba. A lépés elsődleges oka az a bizonytalanság, amely azután alakult ki, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a Donald Trump elnök által kivetett vámokat – közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium egyik forrása.

Ez az egyik első konkrét reakció az ázsiai országok részéről a döntésre, amely közvetlenül követi Trump szombati lépését.

Az elnök a bírósági elutasítás után a törvény által megengedett legmagasabb mértékűre, 15 százalékosra emelte a minden országból érkező importra vonatkozó ideiglenes vámot.