Indul a brüsszeli cirkusz, de előtte még beszóltak Orbán Viktornak

nekünk, az Európai Néppártnak elegünk van abból, hogy Orbán Viktor a közös megegyezés a józan ész gátja az Európai Unióban. El kell gondolkodnia, hogy valóban be akar-e ágyazódni és egy szélesebb európai család részévé akar-e válni.

Ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár is írt, az Európai Néppárt (EPP) első embere , Manfred Weber igencsak éles szavakkal illette a magyar miniszterelnököt az EU-csúcs előtt.

A rendkívüli EU-csúcs hivatalosan is megkezdődött.

