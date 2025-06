Indul a meccs Brüsszelben – kulcstémákban születhetnek döntések

A vezetők áttekintik az EU védelmi iparának megerősítésére irányuló munkát, valamint a NATO csütörtökön befejeződött csúcstalálkozójának eredményét azon tagállamok esetében, amelyek egyben a katonai szövetség tagjai is.

A csúcstalálkozó napirendjén szerepel továbbá Moldova uniós csatlakozási folyamatának támogatása is, valamint a nyugat-balkáni országok uniós tagság érdekben kifejtett reformtörekvéseinek áttekintése.

Megkezdődött az Európai Tanács Ukrajnával, Közel-Kelettel, migrációval és a versenyképességgel foglalkozó ülése, az uniós tagállamok vezetői az Ukrajnának nyújtott további támogatásról és az európai védelemről is megbeszélést folytatnak Brüsszelben.

