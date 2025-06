Megérkezett Irán bosszúja: Izrael rakétatámadás alatt áll

Órákkal azután, hogy Trump drámaian fokozta a közel-keleti feszültséget azzal, hogy B-2-es bombázókat küldött Iránba, az izraeli hadsereg arra figyelmeztette az embereket, hogy keressenek fedezéket egy olyan rakétatűz elől, amely erősebbnek tűnt, mint az elmúlt napokban leadott iráni csapások – számol be róla a Reuters.

„A ma reggeli események felháborítóak, és örökké tartó következményekkel járnak” – mondta Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter, az Egyesült Államok csapásait az ENSZ Alapokmányának, a nemzetközi jognak és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés „súlyos megsértésének” nevezve.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ-hez fordul

Fotó: X/Abbasz Aragcsi

Irán Atomenergia Szervezete bejelentette, hogy nem fogja megengedni „nemzeti iparának” fejlesztésének leállítását, és egy iráni állami televíziós kommentátor azt mondta, hogy a régióban minden amerikai állampolgár vagy katonai tag legitim célpont lenne.

Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint legalább 16 ember megsérült a reggeli tűzvészben. Az ország nagy részén megszólaltak a légvédelmi szirénák, több millió embert küldve biztonságos helyiségekbe és óvóhelyekre, miközben robbanások hallatszottak, és rakétaelhárító lövedékek lepték el az eget Jeruzsálem felett és az ország más részein.

Videók Izrael kereskedelmi központjából, Tel-Avivból és az északabbra fekvő Haifa kikötővárosból azt mutatják, hogy mentőcsapatok fésülik át a törmeléket, a rommá vált lakásokat, összeroncsolt autókat. A törmelékkel teli utcákon mentősök menekítik a sérülteket egy sor felrobbantott házból.

A legtöbb légitársaság továbbra is elkerüli a Közel-Kelet nagy részeit az amerikai légicsapások után, a FlightRadar24 járatkövető weboldal szerint.

