Irán drónokkal vág vissza az izraeli támadásra

„A világ most már jobban megérti Irán ragaszkodását a dúsításhoz, a nukleáris technológiához és a rakétahatalmakhoz való jogához” – tette hozzá.

Irán azt állítja, hogy Izrael pénteki támadásai, amelyekben a jelentések szerint hat nukleáris tudós meghalt, és a natanzi nukleáris létesítményt is megtámadták, aláhúzták az urándúsítási és rakétafejlesztési programok folytatásának szükségességét.

Jordánia állami hírügynöksége is arról számolt be, hogy ma reggel számos rakétát és drónt fogott el, amelyek beléptek a légterébe – teszi hozzá az Aljazeera.

