Irán: elképesztő számban vetett be vadászgépeket Izrael

Szombat reggel óta mintegy 200 harci repülőgép – a katonai hírszerzés és a légierő irányításával – átfogó csapást mért az iráni terrorrezsim rakétarendszereire és védelmi egységeire Nyugat- és Közép-Iránban – jelentette szombat kora este az Izraeli Légierő (IAF) hivatalos csatornáin.

Az eddigi legnagyobb

Ezzel a mostani vált az izraeli légi hadvisdelés történetének eddigi legnagyobb szabású támadó műveletévé, amelyet alapos tervezés és magas szintű hírszerzési adatok készítettek elő, több száz repülőgép egyidejű koordinációja mellett. Az izraeli egységek több száz precíziós bombát dobtak le mintegy 500 célpontra, köztük légvédelmi rendszerekre és rakétakilövő állásokra Irán több térségében.

A légvédelmi rendszerek elleni támadás lehetővé tette az izraeli légi fölény kiterjesztését az iráni légtérben, és súlyos csapást mért a rezsim legfőbb támadó képességére, a nyugat-iráni kilövőhelyekre.