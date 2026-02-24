2p

Külpolitika Egyesült Államok Irán Kína

Irán épp most vehet embargós kínai szuperszonikus rakétákat

mfor.hu

Az iráni partok közelébe telepített amerikai hajók ellen vethetnék be a CM-302 nevű fegyvert.

A kínai gyártmányú CM-302 rakétákról szóló megállapodás a lezáráshoz közel áll, bár a szállítási dátumról még nem állapodtak meg, mondták a források – számol be róla a Reuters.

Irániak ünnepelnek Teheránban 2024. április 14-én hajnalban, miután a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy drónok és rakéták százait indította izraeli célpontok ellen.
Fotó: MTI/EPA

A szuperszonikus rakéták hatótávolsága körülbelül 290 kilométer, és úgy tervezték őket, hogy alacsonyan és gyorsan repülve kikerüljék a hajók védelmét. Telepítésük jelentősen növelné Irán csapásmérő képességét, és veszélyt jelentene az amerikai haditengerészetre a régióban, közölte két fegyverszakértő.

Kínával a rakétafegyver-rendszerek megvásárlásáról szóló tárgyalások legalább két évvel ezelőtt kezdődtek, és jelentősen felgyorsultak a júniusi 12 napos Izrael-Irán háború után, állítja a tárgyalásokról tudomással bíró hat személy, köztük három, az iráni kormány által tájékoztatott tisztviselő, valamint három biztonsági tisztviselő.

Ahogy a tárgyalások tavaly nyáron a végső szakaszba értek, magas rangú iráni katonai és kormánytisztviselők utaztak Kínába, köztük Masszúd Oraei, Irán védelmi miniszterhelyettese – közölte két biztonsági tisztviselő. Oraei látogatásáról korábban nem számoltak be.

Embargós termék

A rakéták a legfejlettebb katonai eszközök közé tartoznak, amelyeket Kína Iránnak szállít, és dacolnak az ENSZ 2006-ban bevezetett fegyverembargójával. A szankciókat 2015-ben függesztették fel az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel kötött nukleáris megállapodás részeként, majd tavaly szeptemberben újra bevezették.

A kínai CM-302 rakéták beszerzése jelentős javulást jelentene a tavalyi háború által kimnerített iráni arzenálban – mondta Pieter Wezeman, a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet vezető kutatója.

A kínai állami tulajdonban lévő China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) a CM-302-t a világ legjobb hajóellenes rakétájaként forgalmazza, amely képes repülőgép-hordozót vagy rombolót elsüllyeszteni. A fegyverrendszer hajókra, repülőgépekre vagy mobil földi járművekre szerelhető. Szárazföldi célpontokat is képes kiiktatni.

