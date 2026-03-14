Irán erősen odaszólt Ukrajnának

Azzal, hogy drónokkal támogatta az izraeli rezsimet, a csődbe jutott Ukrajna gyakorlatilag bekapcsolódott a háborúba, és az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkelye alapján teljes területét Irán legitim célpontjává tette – fogalmazott Ibrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

A kijelentésre Ukrajnában is reagáltak. Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő azt mondta, hogy Kijevnek meg kellene szakítania diplomáciai kapcsolatait Iránnal, mert szerinte a teheráni rezsim már rég túllépett minden határt – írja az Index.

Az iráni vezetés korábban is élesen bírálta Ukrajnát az Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt, a mostani fenyegetés azonban az eddigi egyik legkeményebb üzenetnek számít a két ország között.