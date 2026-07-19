Irán ezúttal túl messzire ment? Megint áll a bál a Közel-Keleten

Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban.

A Középső Parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légicsapások formájában.

„A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadóképességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az Iszlám Forradalmi Gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka”

– áll az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményében.

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Az újabb amerikai művelet azt jelenti, hogy már a nyolcadik egymást követő napon indult iráni célpontok ellen támadás.

A CENTCOM szombaton jelentette be, hogy két amerikai katona meghalt, egy eltűnt és többen megsebesültek Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során, aminek célpontja egy támaszpont volt. Az amerikai-iráni konfliktus részeként legutóbb mmárciusban vesztették életüket amerikai katonák harci cselekményben.

Szombaton az amerikai külügyminisztérium körültekintésre szólította fel a külföldön tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt.

A tárca figyelmeztető közleménye különösen a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat intette óvatosságra.

„A Közel-Keleten megnövekedett feszültség miatt a biztonsági környezet továbbra is összetett, előre nem látható eszkalációt hordoz magában. A régióban tartózkodó amerikaiakat a további óvatosság szükségességére emlékeztetjük, és ösztönözzük, hogy figyeljék a legfrissebb fejleményekről szóló híradásokat”

– olvasható a külügyminisztérium figyelmeztetésében, ami arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok külképviseletei világszerte célpontjává válhatnak Iránt támogató csoportoknak.

(MTI)