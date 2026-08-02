Végre tényleg eljöhet? Újra megnyílik a Hormuzi-szoros

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter rábólintott a katari és amerikai közvetítők javaslatára a Hormuzi-szoros újranyitásáról, aminek hatására Donald Trump amerikai elnök lefújta az Irán ellen tervezett csapást – számolt be vasárnap az izraeli Channel 12 csatorna két, a tárgyalásokat ismerő diplomatára hivatkozva.
A beszámoló alapján a rendezési terv értelmében a hajók iráni felségvizeken keresztül lépnének be a Perzsa-öbölbe a szoroson át, a kilépésük pedig ománi felségvizeken keresztül történne.
Meghátrált az elnök?
Donald Trump egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb amerikai katonai támadást, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra.
Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte, Irán és más közel-keleti országok azt kérték Washingtontól, hogy
halassza el a tervezett csapást, mivel körvonalazódott egy megállapodás.
Az amerikai elnök azt írta:
ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése.
Hozzátette, hogy döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget.
(MTI, BBN)