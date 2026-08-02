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Külpolitika Donald Trump Iráni válság Közel-keleti válság

Végre tényleg eljöhet? Újra megnyílik a Hormuzi-szoros

mfor.hu

Sokadszor indulnak el a béke irányába. De célba érnek végre?

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter rábólintott a katari és amerikai közvetítők javaslatára a Hormuzi-szoros újranyitásáról, aminek hatására Donald Trump amerikai elnök lefújta az Irán ellen tervezett csapást – számolt be vasárnap az izraeli Channel 12 csatorna két, a tárgyalásokat ismerő diplomatára hivatkozva.

A beszámoló alapján a rendezési terv értelmében a hajók iráni felségvizeken keresztül lépnének be a Perzsa-öbölbe a szoroson át, a kilépésük pedig ománi felségvizeken keresztül történne.

Meghátrált az elnök?

Donald Trump egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb amerikai katonai támadást, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte, Irán és más közel-keleti országok azt kérték Washingtontól, hogy

halassza el a tervezett csapást, mivel körvonalazódott egy megállapodás.

 

Az amerikai elnök azt írta:

ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése.

Hozzátette, hogy döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget.

(MTI, BBN)

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Tálas Péter

Háborúra készül a NATO Oroszországgal? Interjú Tálas Péterrel

Az Oroszország elleni tömeges és mélységi ukrán dróntámadások célja többek között az, hogy az orosz társadalom is megérezze: itt egy háború zajlik – erről Tálas Péter beszélt lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai elemző szerint ugyanakkor Ukrajna nem támad szándékosan civil célpontokat, mégha a drónok egy része már azokat is eltalálja. Hozzátette: a fokozódó dróncsapások önmagukban nem változtatják meg a háború menetét, de rábírhatják az orosz politikai elitet a céljai újragondolására.

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