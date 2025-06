Irán-Izrael: vasárnapra virradó éjszaka is záporoztak a rakéták

Kapcsolódó cikk Visszavágott Irán Izraelnek, rakéták csapódtak be Tel-Avivban Rakétaesővel válaszoltak.

Izrael légiereje bombázta az iráni védelmi minisztériumot Teheránban, valamint „az iráni atomfegyver-program infrastruktúráját” és olajraktárakat. Az izraeli célpontok között volt egy állami atomkutató szervezet központja is az iráni fővárosban – ezek mind az izraeli hadsereg saját közlései. Az iráni állami televízió szerint Teherán a haifai kőolaj-feldolgozó üzem ellen indított támadást megtorlásul az iráni energetikai létesítmények elleni szombati izraeli támadásokra.

Irán pénteken 78, szombaton további 60 halálos áldozatról számolt be az izraeli támadások nyomán. Az áldozatok között 29 gyerek volt a hivatalos adatok szerint.

Iránban közel hatvanan, Izraelben nyolcan meghaltak a kölcsönösen indított rakéta- és robotrepülő-támadásokban vasárnapra virradó éjszaka – írta a Guardian. Izraelben az arab többségű Tamrában Izrael északi részén egy család négy nőtagja vesztette életét, köztük egy édesanya és 13-20 év közötti lányai, amikor egy iráni rakéta csapódott be. Bat Jam-ban, Izrael középső részén további négy ember halt meg – írta a CNN a Telex szemléje szerint.

