Irán kemény üzenetet küldött Trumpnak

Szerdán emberek ezrei menekültek el Teheránból, miután izraeli vadászgépek az éjszaka folyamán lebombázták a várost. Egy forrás szerint Trump jelenleg több lehetőséget is mérlegel, köztük azt is, hogy az Egyesült Államok csatlakozik Izraelhez az iráni nukleáris létesítmények elleni támadásban.

Az iráni ajatollah szerint most kezdődik a csata.

Az ajatollah kifejezetten Trumpnak is üzent, mint mondta, „az amerikaiaknak tudniuk kell, hogy bármilyen katonai beavatkozás olyan károkat okozna, amelyeket már nem lehetne helyrehozni.”

