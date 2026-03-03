Irán lezárta a Hormuzi-szorost

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának negyedik napján Irán lezárta az Omán és Irán között fekvő Hormuzi-szorost, amelyen a világ teljes olajfogyasztásának körülbelül egyötöde halad át. Az OPEC tagjai, Szaúd-Arábia, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak nyersolajuk nagy részét a szoroson keresztül exportálják, főként Ázsiába. Északon az Öböl, délen az Ománi-öböl, majd az Arab-tenger határolja. A Reuters azt írta, hogy Katar, a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz exportőre, szinte teljes LNG-termelését ugyancsak a szoroson keresztül szállítja – Katar hétfőn leállította LNG-termelését.

Az MTI beszámolója szerint már több hajózási társaság, köztük a dán Maersk és a francia CMA CGM közölte, hogy teherhajóikat Fokvároshoz irányítják át a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A szorosban március 1-jén már legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj- és cseppfolyósított földgázt szállító tanker torlódott fel a szoros arab-tengeri oldalán, és több tucatnyi a Perzsa-öbölben. A konfliktus következtében legalább négy tartályhajó megrongálódott, két tengerész pedig meghalt.

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn. A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat.