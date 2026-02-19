Irán már csütörtökön rakétákat lő ki – gyakorlatoznak

Irán ezen a héten haditengerészeti gyakorlatokat végzett a Hormuzi-szorosban, és csütörtökön közös haditengerészeti gyakorlatot tervez Oroszországgal – írja a Reuters.

A részleges légtérzárlati közleményt az Egyesült Államokkal fokozódó feszültségek közepette adták ki, amely hadihajókat vetett be Irán közelében, miközben J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke azt mondta, hogy Washington mérlegeli, hogy folytatja-e a diplomáciai tárgyalásokat Teheránnal, vagy más lehetőségeket keres.

Donald Trump amerikai elnök január elején már fontolgatta, hogy katonai csapást mérjen Iránra, miután a teheráni rezsim az egyre súlyosbodó gazdasági válság és infláció miatt kitört tüntetéseket erőszakkal leverte, és több ezer tüntetőt megölt. Miután a közvetlen katonai lépés végül nem történt meg, a kormányzat a beszámolók szerint kettős stratégiára váltott: nukleáris tárgyalásokat kezdett Iránnal, miközben jelentős katonai erőket csoportosított a térségbe – teszi hozzá a 444.

Trump két tanácsadója, Jared Kushner és Steve Witkoff kedden Genfben három órán át tárgyalt Abbas Aragcsival, Irán külügyminiszterével.