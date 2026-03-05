Irán megszólalt az azerbajdzsáni támadás után

Ahogy arról beszámoltunk, két iráni drón hatolt be Azerbajdzsán légterébe csütörtökön. Az egyik szerkezet a nakcsivani nemzetközi repülőtér terminálépületét találta el, ketten megsebesültek. A repülőtér nagyjából 10 kilométerre található az iráni határtól.

Az azeri külügyminisztérium ezután azt közölte, fenntartják a jogot „megfelelő válaszintézkedések” foganatosítására Teheránnal szemben.

„Az Iráni Iszlám Köztársaság tagadja, hogy fegyveres erői drónt indítottak volna az Azerbajdzsáni Köztársaság felé” – közölte a fegyveres erők vezérkara egy nyilatkozatban, amelyet az iráni, félig hivatalos Tasnim hírügynökség tett közzé.

A támadásért Izraelt hibáztatva azt mondták: „A cionista rezsim ilyen jellegű lépései, amelyek célja a muszlim országok közötti kapcsolatok különböző eszközökkel történő megzavarása, jól dokumentáltak.”

(The Guardian)