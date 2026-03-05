1p

Külpolitika Azerbajdzsán Irán Közel-keleti válság

Irán megszólalt az azerbajdzsáni támadás után

mfor.hu

Irán tagadja, hogy dróntámadást indított volna Azerbajdzsán ellen.

Ahogy arról beszámoltunk, két iráni drón hatolt be Azerbajdzsán légterébe csütörtökön. Az egyik szerkezet a nakcsivani nemzetközi repülőtér terminálépületét találta el, ketten megsebesültek. A repülőtér nagyjából 10 kilométerre található az iráni határtól.

Az azeri külügyminisztérium ezután azt közölte, fenntartják a jogot „megfelelő válaszintézkedések” foganatosítására Teheránnal szemben.

„Az Iráni Iszlám Köztársaság tagadja, hogy fegyveres erői drónt indítottak volna az Azerbajdzsáni Köztársaság felé” – közölte a fegyveres erők vezérkara egy nyilatkozatban, amelyet az iráni, félig hivatalos Tasnim hírügynökség tett közzé.

A támadásért Izraelt hibáztatva azt mondták: „A cionista rezsim ilyen jellegű lépései, amelyek célja a muszlim országok közötti kapcsolatok különböző eszközökkel történő megzavarása, jól dokumentáltak.”

(The Guardian)

