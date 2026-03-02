Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most?

Kapcsolódó cikk Mi történik most a Hormuzi-szorosban? Ettől robban majd fel az olajár? Sok tanker megállt, de nem teljeskörű a leállás.

Nem tervez tárgyalni Teherán az Egyesült Államokkal, az előtérbe került új iráni vezető szerint. Számos vezető beosztású iráni politikus és katona halott, az ellentámadások széleskörűek, kevés elért eredménnyel. Az iráni nép reakciója vegyes az ajatollah halálát követően. Hétfő reggeli összefoglaló.

