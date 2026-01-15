2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Irán tüntetés

Irán nem tervez akasztásokat

mfor.hu

Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy Iránnak „nincs terve” emberek felakasztására, amikor a közel-keleti országban zajló kormányellenes tüntetésekről kérdezték.

„Egyáltalán nincs terv az akasztásra” – mondta a külügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában a „Special Report with Bret Baier” című műsorban. „Az akasztás szóba sem jöhet” – mondta, amiről a Reuters is beszámolt.

Kedden a CBS Newsnak adott interjújában Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy „nagyon határozott lépéseket” tenne, ha Irán elkezdené felakasztani a tüntetőket, de nem részletezte szavait. „Ha felakasztják őket, látni fogunk valamit” – mondta Trump.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ-ben is képviselte már az iszlám köztársaságot
Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ-ben is képviselte már az iszlám köztársaságot
Fotó: X/Abbasz Aragcsi

Trump szerdán azt mondta, hogy azt mondták neki, hogy az iráni kormány tüntetések elleni fellépése során elkövetett gyilkosságok csillapodnak, és úgy véli, hogy jelenleg nincs terv nagyszabású kivégzésekre.

Trump mérlegeli a választ az iráni helyzetre, ahol az évek óta legnagyobb kormányellenes tüntetések zajlanak.

Irán tavaly 12 napos háborút vívott az Egyesült Államok szövetségesével, Izraellel, és júniusban az amerikai hadsereg bombázta nukleáris létesítményeit. Trump nyomást gyakorol Irán vezetőire, többek között katonai akciókkal fenyegetőzik.

Súlyos tüntetések, áldozatokkal

A tüntetések az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legsúlyosabb próbát jelentették az egyházi uralom számára az országban, mivel a súlyos gazdasági nehézségekkel kapcsolatos panaszoktól a mélyen gyökerező egyházi berendezkedés megdöntését követelő dacos felhívásokig terjedtek.

Az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi csoport közölte, hogy eddig 2403 tüntető és 147 kormányhoz köthető személy halálát igazolta. A HRANA eddig 18 137 letartóztatásról számolt be.

Az iráni kormány a külföldi szankciókat hibáztatja a gazdasági nehézségekért, és azt állítja, hogy külföldi ellenségei beavatkoznak a belügyekbe.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

Akár 700 milliárd dollárba is kerülhet Grönland az Egyesült Államoknak. A dánok viszont nem akarnak üzletet kötni, ragaszkodnak a hatalmas szigethez.

Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Vállalat orosz tulajdonrészét

Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Társaság orosz tulajdonrészét

A szerb elnök az Egyesült Arab Emírségekben beszélt arról, ő már tudja, ki vásárolhatja fel a NIS tulajdonrészeit, amelyek egyelőre a Gazpromhoz és a Gazpromnyefthez tartoznak. 

Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

Kifakadt közösségi oldalán az amerikai elnök, kiűzné a jelenleg is ott lévőket Grönland szigetéről.

Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Az Európai Bizottság folyamatos és szoros kapcsolatban áll a dán kormánnyal – mondta az elnök, Ursula von der Leyen a grönlandi feszültségről szóló beszédében. Az északi-sarki térség biztonsága az Európai Unió számára is fontos kérdés.

Az iráni hatóságok ma kivégezhetnek egy tüntetőt

Az iráni hatóságok ma kivégezhetnek egy tüntetőt

A halottak között 12 gyerek is van.

Denisz Smihal több funkciót is betöltött már

Menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert, de kormánytag marad

Az ukrán parlament megszavazta kedden Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből – számoltak be ukrán hírügynökségek.

CPAC Hungary 2026

Nem csak a tavasz kezdődik majd – megint gyűlnek hazánkban a trumpisták

Idén március 21-én lesz a CPAC Hungary konferencia – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden közzétett Facebook-videójában.

Téglákat melegítenek gázrezsókon a kijeviek – sok házban napok óta nincs fűtés

Téglákat melegítenek gázrezsókon a kijeviek – sok házban napok óta nincs fűtés

A péntek hajnali orosz támadás óta nincs fűtés több mint ezer lakóházban Kijevben. Generátora szinte mindenkinek van, de egy-egy elemmel csak három-négy órát működnek a készülékek. Az ukrán miniszterelnök szerint leghamarabb csütörtökre állhat helyre a távfűtés és az áramellátás. Kárpátalján a heves havazás okozott áramszünetet, de a polgármesteri hivatal munkatársa lapunknak annyit mondott: minden működik, mert már hozzászoktak.

Kiengedték a venezuelai börtönökből az egyik magyar fogva tartottat

Kiengedték a venezuelai börtönből az egyik magyar fogva tartottat

Három magyar közül egyet szabadon bocsátottak.

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Veszélyes játékot űz az elnök.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168