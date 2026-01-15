Irán nem tervez akasztásokat

„Egyáltalán nincs terv az akasztásra” – mondta a külügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában a „Special Report with Bret Baier” című műsorban. „Az akasztás szóba sem jöhet” – mondta, amiről a Reuters is beszámolt.

Kedden a CBS Newsnak adott interjújában Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy „nagyon határozott lépéseket” tenne, ha Irán elkezdené felakasztani a tüntetőket, de nem részletezte szavait. „Ha felakasztják őket, látni fogunk valamit” – mondta Trump.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ-ben is képviselte már az iszlám köztársaságot

Fotó: X/Abbasz Aragcsi

Trump szerdán azt mondta, hogy azt mondták neki, hogy az iráni kormány tüntetések elleni fellépése során elkövetett gyilkosságok csillapodnak, és úgy véli, hogy jelenleg nincs terv nagyszabású kivégzésekre.

Trump mérlegeli a választ az iráni helyzetre, ahol az évek óta legnagyobb kormányellenes tüntetések zajlanak.

Irán tavaly 12 napos háborút vívott az Egyesült Államok szövetségesével, Izraellel, és júniusban az amerikai hadsereg bombázta nukleáris létesítményeit. Trump nyomást gyakorol Irán vezetőire, többek között katonai akciókkal fenyegetőzik.

Súlyos tüntetések, áldozatokkal

A tüntetések az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legsúlyosabb próbát jelentették az egyházi uralom számára az országban, mivel a súlyos gazdasági nehézségekkel kapcsolatos panaszoktól a mélyen gyökerező egyházi berendezkedés megdöntését követelő dacos felhívásokig terjedtek.

Az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi csoport közölte, hogy eddig 2403 tüntető és 147 kormányhoz köthető személy halálát igazolta. A HRANA eddig 18 137 letartóztatásról számolt be.

Az iráni kormány a külföldi szankciókat hibáztatja a gazdasági nehézségekért, és azt állítja, hogy külföldi ellenségei beavatkoznak a belügyekbe.