Külpolitika Háború Irán Iráni válság Közel-keleti válság

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

mfor.hu

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Az Irán által az Egyesült Államokra mért szégyenteljes vereség után új fejezet kezdődik a Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros történetében, Teherán többé nem fogja tűrni, hogy ellenségei megzavarják a vízi közlekedést – olvasható Modzstaba Hamenei levelében.

Az állami televízióban beolvasott üzenetben az ajatollah leszögezte: Iránnak a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzése „nyugalmat, fejlődést és gazdasági előnyöket hoz a Perzsa-öböl minden országa számára”.

„A Perzsa-öböl térségének fényes jövője egy Amerika nélküli jövő lesz” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy Irán és a térség országai közös sorson osztoznak, amelyben nincs helye

„több ezer kilométerről érkező mohó idegeneknek – legfeljebb a tenger fenekén”.

Hamenei hangsúlyozta továbbá azt is, hogy Irán meg fogja védeni nukleáris kapacitásait és rakétafejlesztéseit, aláhúzva, hogy egyiket sem fogják feladni. Mint mondta, az irániak ezekre – az ország más tudományos, ipari és technológiai fejlesztéseivel együtt – nemzeti vagyonként tekintenek, „amelyet éppen úgy meg fognak védeni, ahogyan megvédték az ország vizeit, földjét és egét”.

A legfelsőbb vezető egyúttal leszögezte: Irán „szégyenteljes vereséget” mért az Egyesült Államokra.

(MTI) 

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

Migránscsempészet, üzemanyagárak, kiskereskedelmi adó – lépett Brüsszel Magyarországgal szemben

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

"Kéke egy kis pénz, áruljunk fegyvert" – gondolhatták Zelenszkijék

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

