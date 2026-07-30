Iránban csütörtökön is amerikai támadásra ébredtek

Csütörtökre virradóra ismét Iránt támadta az Egyesült Államok hadserege. A Központi Parancsnokság (Centcom) beszámolója szerint az Iráni Forradalmi Gárda több tucatnyi célpontját találták el, köztünk katonai központokat, rakéta- és dróngyártó üzemeket és parti megfigyelő egységeket – írja a BBC.

Donald Trump elnök február végén még arról beszélt, hogy az iráni háború néhány hétig tarthat, de öt hónappal az első támadás után továbbra sem látszik a konfliktus lezárása.

Trump a szaúd-arábiai védelmi miniszterrel, Khalid bin Szalmán herceggel találkozott szerdán az Axios beszámolója szerint. Szaúd-Arábia kormánya a szunnita muszlimok vezető hatalmának tekinti az országot, míg Irán a legnagyobb síita muszlim ország: a hazalmi szerepért mindkét ország évtizedek óta küzd egymással szemben.