2p
Külpolitika Izraeli-iráni konfliktus

Iráni drónokat lőtt le az Egyesült Államok

mfor.hu

Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba – jelentette be szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az X-en közzétett üzenetében a CENTCOM leszögezte, hogy a szoroson a forgalom akadálytalan, a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket.

Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az amerikai hadsereg segítséget nyújt a szoroson áthaladni kívánó tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak. A CENTCOM ezzel kapcsolatos közleményében megerősítették, hogy a térségen keresztül „biztonságos útvonal” áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád.

A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO) adatai szerint jelenleg naponta kevesebb mint tíz hajó halad át a szoroson, jóllehet ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt.

Nem sokkal korábban az Egyesült Államok és Irán között közvetítő Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sarif az X-en azt közölte, kidolgozták a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét, Iszlámábád pedig szorosan együttműködik mindkét oldallal a következő lépéseket illetően. „A béke sosem volt olyan közel, mint most” – tette hozzá.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Foci-vb: kiütötték Paraguayt, jól kezdtek a bosnyákok

Foci-vb: kiütötték Paraguayt

Bosznia-Hercegovina egészen a 78. percig vezetett a társházigazda Kanada ellen, de végül be kellett érnie egy döntetlennel. A nap másik mérkőzésén a szintén társházigazda Egyesült Államok hengerelt Paraguay ellen.   

Magyar Péter: Ukrajna politikai szinten is jóváhagyta a megállapodást a kisebbségi jogokról

Magyar Péter: hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között

Szerinte újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóváhagyták.

Ukrán titkosszolgálat: valamire készül Putyin

Putyin belátható időn belül készülhet valamire egy nukleáris töltetű, gyilkos fegyverrel.

Szakértő: Magyarország nincs felkészülve a migrációs paktum végrehajtására

Az új migrációs paktum jogilag a szigorítás felé mutat, gyakorlatilag viszont nagyon komoly aknák és csapdák vannak a rendszerben. 

Egymásnak feszülnek az európai vezetők és Trump

Hétfőn kezdődik a G7-országok csúcstalálkozója a franciaországi Evianban.

Lamine Yamal, válogatott spanyol futballista. Barcelona.

Futball-vb: játszhat Yamal

A világbajnokságon részt vevő spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arra számít, hogy Lamine Yamal már az első csoportmérkőzésen pályára léphet.

futball-vb, nézők

Futball-vb – tényleg kevés lesz a néző?

Dél-Korea 2-1-re megverte Csehországot, de nem emiatt kapták fel a meccset.

futballvb trófea

Futball-vb – eredmények, aki esetleg átaludta az éjjelt

Mexikó a Dél-afrikai Köztársaságot, Dél-Korea Csehországot győzte le az első meccsén.

Trump

Trump nagyon kemény csapást ígért csütörtök estére

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok „ma este rendkívül keményen” le fog csapni Iránra.

Könnyebb lesz beutaznunk az egyik szomszédos országba

Könnyebb lesz beutaznunk ebbe a szomszédos országba

A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről – közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG