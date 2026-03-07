Iráni elnök: ezentúl nem támadunk szomszédos országokat

„Személyesen bocsánatot kérek azoktól a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott” – mondta Irán állami csatornáján sugárzott beszédében Masoud Pezeshkian iráni elnök. „Nem áll szándékunkban megtámadni a szomszédos országokat. Ahogy már többször is elmondtam, ők a testvéreink” – folytatta, majd bejelentette, hogy az Iránt ideiglenesen irányító háromtagú vezetői tanács utasította a fegyveres erőket, hogy ezentúl ne támadjanak szomszédos országokat és ne lőjenek rakétákat, kivéve, ha azok az országok támadást indítanak ellenük.

Pezeshkian azt mondta, szerinte diplomáciai úton kell megoldaniuk a helyzetet, ahelyett, hogy harcolnának „és problémákat okoznánk a szomszédos országoknak.” Arra kérte az Öböl menti országokat, hogy ne váljanak az imperializmus játékszerévé, és figyelmeztette őket, hogy ne támadják meg Iránt. Azt nem tudni, hogy a rendelkezés azonnal hatályba lép-e, mindenesetre Bahreinben még megszólaltak a légvédelmi szirénák a beszéd után – írja a CNN alapján a Telex.