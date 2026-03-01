2p
Külpolitika Háború Irán Szijjártó Péter

Iráni háború: több ezer magyar kért azonnali védelmet

mfor.hu

Szijjártó Péter adott vasárnap reggel helyzetjelentést – az ukránok pedig kaptak egy követelést.

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen – írta vasárnap reggeli posztjában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter összesítése szerint csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is.

Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu Dhabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit. 

Szijjártó Péter posztjából kiderül:

A térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. 

Egy másik posztban a külgazdasági és külügyminiszter „a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben” megismételte korábbi követelését: Ukrajna azonnal indítsa újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

