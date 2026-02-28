1p
Külpolitika Izraeli-iráni konfliktus Orbán Viktor

Iráni helyzet: Orbán Viktor délután a Védelmi Tanácsba készül

mfor.hu

Összeül délután a védelmi tanács, a kőolaj árának emelkedését várják. 

Délután Védelmi Tanács ülésen veszek majd részt, hogy a veszély pontos mértékét felmérjük – mondta Orbán Viktor az esztergomi kampányrendezvényükön, miután szombaton reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt – tudósított a Telex.

A miniszterelnök azt mondta, hogy reggel kapta meg az első elemzéseket az Iránnal szembeni izraeli-amerikai légicsapásról. „Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, Kína olajellátásának a 10 százalékáért felelős. És van egy szoros, amin nem csak az iráni, hanem a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken. Azt le lehet lezárni vagy a háború miatt elzáródhat” – mondta.

Orbán szerint a mostani helyzet azt jelenti, hogy fenyegeti az országot egy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés. „Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de az esély több mint komoly” – mondta. A konfliktusról a miniszterelnök egyelőre mást nem mondott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Senki se utazzon a térségbe – kéri a miniszter. 

Bendarzsevszkij Anton, Klasszis Podcast

Bendarzsevszkij Anton: áttörés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon

A korábbi évekhez képest az idén jóval nagyobb esély van arra, hogy áttörés történjen az ukrajnai béketárgyalásokon, és véget érjen a négy éve dúló orosz-ukrán háború – erről Bendarzsevszkij Anton beszélt a Klasszis Podcastban. A posztszovjet térség szakértője szerint az elmúlt egy évben komoly előrelépés történt a tárgyalásokon, és miközben Vlagyimir Putyin „étvágya” csökken, Volodimir Zelenszkij késznek mutatkozik jelentős kompromisszumokra, akár területfeladásra is. A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban kifejtette: a vezeték helyreállítása a szokásosnál jóval tovább húzódik, azaz a kérdés egy politikai játszma része lett.

Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Közleményt adott ki az izraeli elnök.

Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítettet a hírt

Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítette a hírt

Öt iráni várost is megtámadott Izrael és az Egyesült Államok.

Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt

Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt

Úgynevezett megelőző csapást mért Izrael Iránra. 

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Ukrajna számára most adódott egy kedvező alkalom a béke elérésére a jelenlegi időszak és az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások között – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform ukrán állami hírügynökség pénteken szemlézett.

Robert Fico

Az asztalra csapott Fico a Barátság kőolajvezeték ügyében

Szerinte Szlovákia és Magyarország „nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”, és ellenőrző csoportot kell a helyszynre küldeni.

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Aki tudja, azonnal hagyja el Izraelt, szólították fel az amerikai állampolgárokat.

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

El akarják kerülni a katasztrófát.

„Türelmünk pohara betelt” – nyílt háborút indított Pakisztán péntek hajnalban

Heves bombázások és összecsapások a pakisztáni-afgán határ térségében.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168