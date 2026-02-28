Iráni helyzet: Orbán Viktor délután a Védelmi Tanácsba készül

Délután Védelmi Tanács ülésen veszek majd részt, hogy a veszély pontos mértékét felmérjük – mondta Orbán Viktor az esztergomi kampányrendezvényükön, miután szombaton reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt – tudósított a Telex.

A miniszterelnök azt mondta, hogy reggel kapta meg az első elemzéseket az Iránnal szembeni izraeli-amerikai légicsapásról. „Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, Kína olajellátásának a 10 százalékáért felelős. És van egy szoros, amin nem csak az iráni, hanem a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken. Azt le lehet lezárni vagy a háború miatt elzáródhat” – mondta.

Orbán szerint a mostani helyzet azt jelenti, hogy fenyegeti az országot egy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés. „Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de az esély több mint komoly” – mondta. A konfliktusról a miniszterelnök egyelőre mást nem mondott.