2p
Külpolitika Egyesült Államok Iráni válság Olaj

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

mfor.hu

Az elnök szerint már be is következett a rezsimváltás a közel-keleti országban. Morbid állítással is kiegészítette mondandóját.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak már sikerült elérnie a rezsimváltást Iránban – írja a Telex a BBC információira hivatkozva.

Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva azt mondta:

„Valóban azt lehet mondani, hogy rezsimváltás történt, mert megölték őket. […] Ha megnézzük, máris rezsimváltás történt, mert az egyik rezsimet megsemmisítették, mindannyian meghaltak. A következő rezsim is nagyrészt meghalt, a harmadik rezsim pedig olyan emberekből áll, akikkel még senki sem találkozott korábban, ez egy teljesen más csoport, ezért én ezt rezsimváltásnak tekinteném. Tehát szerintem máris bekövetkezett a rezsimváltás, úgy értem, ennél jobbat nem is lehetne elérni” – mondta Trump.

Az amerikai elnök szerinte Irán valószínűleg megállapodást fog kötni az Egyesült Államokkal. „Azt hiszem, meg fogunk állapodni velük, ebben szinte biztos vagyok, de lehetséges, hogy nem” – mondta. „Irán esetében soha nem lehet tudni, mert tárgyalunk velük, aztán fel kell robbantanunk őket” – tette hozzá.

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Kapnak némi olajat, de ennek Trump csak örül, mert kell az embereknek.

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Nincs hova hátrálniuk. Ha Amerika a földjükre lép, azt még a régió egésze is megsínyli.

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Az egyházfő szerint nem sok jóra számíthat aki háborúsdit játszik. Virágvasárnap kellett felszólaljon.

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Hírszerzési jelentés is készült az esetről.

Pánik az Európai Bizottságban

Pánik az Európai Bizottságban

Kibertámadás érte az EU fő végrehajtó szervének szervereit.

Egy ukrán gyerek is megsebesült a szülészetet ért orosz támadásban

Egy ember pedig meg is halt Odesszában – jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.

Trump kész Kubát is megtámadni

Trump kész Kubát is megtámadni

„Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő” – jelentette ki péntek este az amerikai elnök.

Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Jelentősen megemelkedtek februárról márciusra az európai nagyvárosok és Ázsia közötti repülőjegyek árai. A Bangkok-Frankfurt járat a csúcstartó, de a London és Szingapúr közötti utazásért is mélyen a zsebbe kell nyúlni.

Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

Számos közel-keleti országra vonatkozóan szigorította utazási figyelmeztetéseit az amerikai külügyminisztérium, Magyarország a legbiztonságosabb országok közé tartozik jelenleg. Ukrajnába egyáltalán nem ajánlják a belépést, a ciprusi és az azerbajdzsáni látogatásra pedig azt javasolják az amerikaiaknak, gondolják át az utazást.

Magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna a „Putyin blokkolása” nevű törvény

Magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna a „Putyin blokkolása” nevű törvény

Egy demokrata és egy republikánus amerikai szenátor közösen nyújtott be törvényjavaslatot, miután Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt. A javaslat szerint Donald Trump akár konkrét magyar tisztviselőkre is szankciókat vethetne ki. 

