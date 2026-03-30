Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak már sikerült elérnie a rezsimváltást Iránban – írja a Telex a BBC információira hivatkozva.

Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva azt mondta:

„Valóban azt lehet mondani, hogy rezsimváltás történt, mert megölték őket. […] Ha megnézzük, máris rezsimváltás történt, mert az egyik rezsimet megsemmisítették, mindannyian meghaltak. A következő rezsim is nagyrészt meghalt, a harmadik rezsim pedig olyan emberekből áll, akikkel még senki sem találkozott korábban, ez egy teljesen más csoport, ezért én ezt rezsimváltásnak tekinteném. Tehát szerintem máris bekövetkezett a rezsimváltás, úgy értem, ennél jobbat nem is lehetne elérni” – mondta Trump.

Az amerikai elnök szerinte Irán valószínűleg megállapodást fog kötni az Egyesült Államokkal. „Azt hiszem, meg fogunk állapodni velük, ebben szinte biztos vagyok, de lehetséges, hogy nem” – mondta. „Irán esetében soha nem lehet tudni, mert tárgyalunk velük, aztán fel kell robbantanunk őket” – tette hozzá.