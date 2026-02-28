Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra – írja a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A posztban arra kéri a magyarokat, hogy az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt a térségbe tervezett utazását halassza el.

„Arra kérünk minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárt, hogy haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre” – írja a miniszter.

Akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928

Az Iránban tartózkodók pedig a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni: 003680368036