Iránról beszélt Netanjahu: el kell végezni a feladatot

Utcára hívta az embereket az izraeli kormányfő.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök televíziós beszédet mondott szombat este. A kormányfő közvetlenül az iráni néphez fordult, és arra szólította fel őket, hogy:

„tömegesen vonuljanak az utcákra” a teheráni rezsim megdöntése érdekében. Az izraeli légicsapásokat követő üzenetében a kormányfő kijelentette: a katonai műveletek segítenek az irániaknak, hogy „felszabadítsák magukat a zsarnokság alól”.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az iráni lakosságnak most „nemzedékenként egyszer adódó esélye” van a jelenlegi hatalom megdöntésére. „Végezzék el a feladatot” – fogalmazott, hozzátéve, hogy elérkezett az idő az összefogásra és egy „történelmi küldetés” beteljesítésére. A miniszterelnök szerint a népnek egyesítenie kell erejét, hogy véget vessenek a rezsim uralmának – tudosított az izraeli politikus beszédérőkl a BBC hírcsatorna.

