Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus

Irdatlan erővel csapott le Oroszország, többen meghaltak a dróntámadásokban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

„Öt ember – három nő és két férfi – meghalt, huszonketten megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve 72 éves férfi állapota válságos” – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője. A megyei ügyészség szerint a támadást röviddel délelőtt tíz óra előtt hajtották végre.

Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg – közölte a megyei rendőrség.

Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő 260-at fogott el. Az éjszaki légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öthónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú volt.

A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba – közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.

Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban intéz nappal támadásokat Ukrajna ellen. Pénteken éjjel és nappal Oroszország több 500 mint drónt indított Ukrajna ellen, mintegy húszan meghaltak.

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Donald Trump: „háború van”

Az amerikai elnök ennyivel intézte el az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép ügyét.

Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

Erre több nyomós oka is van.

Medvegyev szerint az EU katonai szövetséggé válhat

Az Európai Unió a NATO-nál is ellenségesebb katonai szövetséggé alakulhat át – mondta az orosz biztonsági tanács alelnöke.

