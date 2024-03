Petro Porosenko pártjának női képviselője diktatúrának nevezte Orbán Viktor rendszerét

A március 21-22-ei fórumon mások mellett vendége Rob Bauer holland tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke is – számol be róla az Index. Ezen a fórumon szólalt fel Petro Porosenko pártjának tagja, Irina Herascsenko is. A politikus elsősorban Ukrajna jövőbeni EU- és NATO-tagságáról beszélt, és arról, hogy Ukrajna csak demokratikus ország lehet, mert ezen múlik a túlélése.

Valójában milyen Volodimir Zelenszkij elnök rendszere?

Fotó: MTI/EPA

Higgyünk az oroszoknak?

Az orosz állami hírügynökség, a RIA Novosztyi tudósítása szerint Herascsenko konkrétan Magyarországról is beszélt, amikor diktatúrát emlegetett. Ők úgy idézték a szó szerinti felszólalását:

„Diktatúrák nem lehetnek az EU és a NATO tagjai, vagy ha igen, akkor kiközösítik őket, mint ahogy Orbán demokráciájával is tették.”

Az orosz hírügynökség arról is beszámolt, hogy ezen a ponton az ukrán parlament szólásszabadságért felelős bizottságának vezetője, Jaroszlav Jurcsisin (aki a Holosz nevű párt tagja) vitába szállt Herascsenkóval és megpróbálta félbeszakítani őt, de nem járt sikerrel. Közlésük szerint Herascsenko arról is beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij kormánypártja is azt a nézetet terjeszti, miszerint Ukrajna diktatúrának kell lennie, ha meg akarja nyerni a háborút. A felszólalásról az ukrán sajtó gyakorlatilag egyáltalán nem számolt be, viszont az orosz sajtón (elsősorban a RIA Novosztyi beszámolója miatt) körbefutott Herascsenko felszólalása.

Valójában

Az Index kiderítette, hogy a politikusnak valójában két megszólalása is volt a beszélgetés alatt. Az első, hosszabb alkalommal beszélt többek közt arról, hogy Ukrajna nem lehet diktatúra, mert az ilyen államok „nem csatlakozhatnak az EU-hoz és a NATO-hoz”, hogy Ukrajnának a „tekintélyelvűség” szempontjából vannak problémai, és hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek párbeszédet kellene folytatnia a sajtóval. A második, rövidebb felszólalásában viszont valóban Magyarországról is beszélt. Ezután mondta azt, hogy Ukrajnában:

„egy kicsit ilyen Orbán-stílusú demokrácia van. Ez nem demokrácia. Az Orbán-stílusú demokrácia nem demokrácia.”

Ezen a ponton valóban vitába keveredett Jurcsisinnel, aki végül gesztikulálva és arcokat vágva fejezte ki, hogy nem ért egyet vele. Irina Herascsenko eközben azzal folytatta: