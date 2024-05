Iskolai sportközpontot lőttek az oroszok Harkivban

Szerdán délután heves tüzérségi tűz alá vették az oroszok Harkiv több pontját. Köztük volt egy iskolai sportközpont is. Hét polgári személy, köztük négy gyermek megsebesült - jelentette az ukrán hadvezetés. Korábban egy játszótérre is becsapódtak lövedékek, ott is megsérült néhány kisgyerek.

Mentőalakulatok tagjai egy orosz rakétacsapásban megsemmisült lakóház romjainál az észak-ukrajnai megyeszékhelyen, Csernyihivben 2024. április 17-én. A reggeli orosz rakétatámadásban 14-en elhunytak, és legalább hatvanan megsérültek

Fotó: MTI/EPA